Caso Salis: Meloni, campagna sinistra rischia non aiutarla = AGI0896 3 POL 0

Caso Salis: Meloni, 'do you know' Stato di diritto?

"Do you know Stato di diritto? Do you know autonomia della magistratura?". Giorgia Meloni ricorre a questa figura retorica, nel salotto tv di Porta a Porta in onda questa sera su Rai Uno, per segnalare le proprie perplessita' sulla gestione politico-mediatica del caso Salis. "Non mi pare che il tema dell'indipendenza della magistratura sia presente nel dibattito: ci sono parlamentari italiani che chiedono al governo di intervenire sul governo ungherese", rileva allora la presidente del Consiglio.

Caso Salis: Meloni, campagna sinistra rischia non aiutarla

"La campagna politica che la sinistra sta mettendo in piedi su Ilaria Salis rischia di non aiutarla", dice Giorgia Meloni. "Forse dovremmo abbassare un po' la tensione", aggiunge la presidente del Consiglio, sempre registrando la puntata di questa sera di Porta a Porta. "Si deve lavorare in silenzio, perche' - ammonisce - se tu insulti il tuo interlocutore, e' difficile che poi ottieni qualcosa da lui".

Meloni, non conosco la norma salva-case di Salvini

"Salvini mi accennò qualcosa diverso tempo fa, poi ho visto che oggi ha ribadito che sta lavorando a questa norma ma non la conosco, non sono in grado esprimere giudizio. Ho letto il comunicato del ministero dei Trasporti che parla di sanare piccole difformità interne, cioè se hai alzato un tramezzo per fare due stanze dove ce ne era una. Se è questo parliamone, è ragionevole, ma non posso ragionevolmente commentare una norma che non ho letto".

Governo: Meloni, con Salvini amicizia anche fuori politica

"Non sono affatto pessimi i rapporti con Salvini... Spesso scherziamo sulle ricostruzioni di stampa al riguardo". Con il vicepremier e leader della Lega, aggiunge Meloni, "e' nata un'amicizia che va anche oltre la politica", tanto che la presidente del Consiglio conferma che "ci vediamo anche fuori del lavoro". Confermate anche le partite a burraco con Francesca Verdini evocate (a 'Belve') dallo stesso Salvini: "Francesca gioca bene. Io? Sono molto competitiva, mi arrabbio quando perdo o se qualcuno non gioca bene...".

Fisco: Meloni, conferma taglio cuneo? Faremo del nostro meglio ma non facile

l taglio del cuneo fiscale nella prossima Manovra? "Io sono assolutamente per mantenerlo, poi quando hai 200 miliardi quasi di bonus edilizi non è facilissimo, però cerchiamo di fare del nostro meglio".

Sanità, Meloni: nessun intervento sarà definanziato

"Sulla sanità stiamo facendo il massimo possibile, voglio lavorare con le Regioni per aumentare l'efficienza del sistema ma bisogna anche cercare di lavorare guardando al merito delle questioni perchè non navighiamo nell'oro. Nessuna opera è stata definanziata, tutto quello che è previsto troviamo il modo di finalizzarlo".

Ue: Meloni, Ecr potrebbe avere candidato per la Commissione

"Quando ho dovuto criticare la commissione europea non mi sono fatta problemi, poi sono diventata presidente del Consiglio e ho costruito una doverosa collaborazione istituzionale con von der Leyen, perché devo portare risultati a casa per l'Italia ed è l'unica cosa che mi interessa. Dopodiché le elezioni sono un'altra cosa. Von der Leyen è la candidata del Ppe, io sono presidente dei Conservatori europei, e i conservatori potrebbero anche avere un loro candidato alla presidenza della Commissione, questa è una decisione che dobbiamo ancora prendere".

Ue: Meloni, 'freddo' con von der Leyen? Fantascienza

"Leggo fantascienza, leggo di tutto. Mi stupisce l'infantilismo con cui si descrivono queste cose".