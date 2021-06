Caso Saman, Lollobrigida (FdI) zittisce l'amabasciatore pakistano in Italia

“In Italia vige la Costituzione italiana e vigono le leggi italiane, non la legge Coranica”, lo ha ribadito ai microfoni di Affaritaliani.it il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida, che ieri sera durante la puntata di Porta a Porta ha avuto un confronto con l'ambasciatore pakistano in Italia Jouhar Saleem. “I 131mila pakistani presenti sul territorio devono rispettare le leggi del nostro Stato, leggi che prevedono il rispetto delle donne e l’impossibilità di considerarle subordinate all’uomo. Chiediamo rassicurazioni su questo e vorremo sapere, se mai la magistratura italiana dovesse chiedere l’estradizione del padre di Saman, se il Pakistan è pronto a collaborare e a concederla”. L’ambasciatore Saleem non ha però fornito risposte adeguate.

