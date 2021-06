Centrodestra, ecco chi saranno i candidati a Milano e a Bologna

Una casella completata, con un candidato noto e finalmente ufficiale, e altre due ancora da riempire. Il centrodestra 'benedice' la corsa di Roberto Occhiuto per la presidenza della Calabria in ticket con Nino Spirli', il leghista che ha assunto le funzioni di Jole Santelli dopo la morte della governatrice. Ma e' fumata nera su chi sfidera' Beppe Sala alla guida di Milano e sul candidato sindaco di Bologna. L'ennesimo vertice sulle prossime amministrative tra i leader di FI, Lega e Fratelli d'Italia - a cui partecipano anche Stefano Mugnai di Coraggio Italia e Adriano Palozzi di Cambiamo - si chiude dopo un'ora, con un rinvio al 24 giugno. Altri otto giorni per "ulteriori approfondimenti" da fare, ripetono tutti alla fine. "E' stato chiesto di incontrare qualcuno dei nomi in ballo, mi sembra giusto", spiega Matteo Salvini uscendo da Montecitorio. Entrando, aveva assicurato che l'accordo sarebbe arrivato "entro la settimana". Ora, invece, dovrebbe essere il 24 il D-Day "per chiudere definitivamente" sui nomi mancanti, sentenzia anche la forzista Licia Ronzulli. Da qui l'ottimismo manifestato dai piu' - solo Giorgia Meloni resta in silenzio - tanto che il segretario della Lega azzarda: "Ormai ci siamo. Nei fatti la federazione di centrodestra c'e' gia': fuori, prima che dentro il palazzo".



A Milano in pole per Palazzo Marino dovrebbe esserci Oscar Di Montigny, manager di Banca Mediolanum, genero di Ennio Doris e spinto dalla Lega. Ma qualche dubbio resta. Per prender tempo o per puntiglio, si vocifera. Ad esempio per far pesare il cosiddetto 'metodo Michetti'. Il ragionamento e': se per far 'digerire' la candidatura dell'avvocato amministrativista per Roma, voluto da Meloni anche se sconosciuto ai non addetti ai lavori, gli altri alleati hanno chiesto piu' tempo per sondaggi e incontri, perche' non farlo su altri 'perfetti sconosciuti' proposti come candidati? Il metodo insomma deve valere pure per Di Montigny, che potrebbe contare su Gabriele Albertini come vicesindaco - su ammissione dello stesso ex primo cittadino milanese - che sarebbe cosi' 'ripescato' dal centrodestra. Il nome inoltre confermerebbe la linea dei candidati non politici. E non a caso Salvini lo ribadisce a fine incontro: "Saranno candidati civici dappertutto. Vale per Roma, per Milano".



E in mattinata al forum Ansa aveva ricordato che anche Albertini non lo conosceva quasi nessuno, quando fu candidato. In realta' sul tavolo potrebbe restare l'ipotesi di Maurizio Lupi, l'ex ministro apprezzato da Silvio Berlusconi e - sulla carta - con piu' chance nella sfida a Sala. Tuttavia il suo nome romperebbe l'accordo sui civici, e sembrerebbe non andar giu' ad Albertini che l'ha avuto nella giunta. Civici sono in ballo pure a Bologna dove a Fabio Battistini e Roberto Mugavero si affiancherebbe Ilaria Giorgetti, ex presidente di quartiere sotto le Torri e tornata a Forza Italia dopo un passaggio alla Lega. Sullo sfondo resta la questione del partito unico, rilanciata ieri dal Cavaliere ma bocciata dalla Lega poche ore dopo. Salvini insiste sul 'no' scommettendo invece sulla federazione. Agli antipodi, la storica azzurra Mariastella Gelmini: "La federazione non mi ha mai convinto perche' e' difficile per gli elettori comprendere di che cosa si tratta", e' l'argomentazione della ministra per gli Affari regionali.