Centrodestra, vince Meloni. Michetti candidato sindaco a Roma, Matone vice

Esattamente come aveva anticipato Affaritaliani.it venerdì 4 giugno (clicca qui per leggere l'articolo), Enrico Michetti è stato scelto dal Centrodestra come candidato sindaco di Roma. Passa quindi la linea di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni che ha così vinto le resistenze in particolare di Forza Italia. La vice di Michetti sarà Simonetta Matone.



"Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sara' prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria", dichiara il segretario della Lega Matteo Salvini.



Fumata nera al vertice del Centrodestra per la scelta del candidato sindaco a Milano e a Bologna. Lo ha riferito il segretario della Lega Matteo Salvini, al termine del vertice, spiegando: "Ci rivedremo mercoledì prossimo per chiudere".

Roma, Meloni: Michetti-Matone due straordinari professionisti - "Enrico Michetti e Simonetta Matone sono due straordinari professionisti. Abbiamo due tra i professionisti in assoluto più competenti in materie economiche e giuridiche ma sanno anche parlare ai cittadini. Sono molto contenta anche della conferma di Damilano a Torino. Il centrodestra è perfettamente in partita molto compatto e in campo per vincere". Lo dice la leader FdI Giorgia Meloni al termine tavolo del centrodestra sulle Amministrative.

Milano, Meloni: idea è di lavorare su squadre non sui singoli - "Su Milano vedremo quando si stabilirà e si deciderà il sindaco come si formerà la squadra. L'idea di lavorare anche su squadre e non solo su singole persone dimostra la nostra voglia di dare a queste città delle amministrazioni in grado di fare bene". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni a margine del vertice del centrodestra sulle elezioni amministrative. "La settimana prossima - ha spiegato - arriveranno i candidati anche di altre grandi città che vanno al voto. Il centrodestra è perfettamente in partita, molto compatto, con la voglia di vincere le prossime amministraive".



ROMA: MICHETTI, 'CONTENTO E EMOZIONATO, CITTA' TORNI AD ESSERE CAPUT MUNDI' - "Sono contento e emozionato, grato per la fiducia dimostrata in questi giorni, per l'affetto ricevuto". Così all'AdnKronos, Enrico Michetti, appena designato dal centrodestra come candidato sindaco. Per il professore di diritto e speaker radiofonico "ora è il momento di restituire alla città eterna quello che merita, il ruolo di caput mundi".



Roma 2021: Sgarbi, ritiro candidatura da sindaco ma faccio lista - "E' chiaro che ritiro la mia candidatura su Roma". Lo ha detto il leader di Rinascimento, Vittorio Sgarbi, a termine del tavolo del centrodestra al palazzo dei gruppi della Camera. Sgarbi ha assicurato "faro' comunque la mia lista con Rinascimento ma correro' come assessore alla cultura".