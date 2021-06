Centrodestra, salta il vertice. Tutti contro tutti e caos a Milano

Slitta a data da destinarsi il vertice di centrodestra programmato per domani. La motivazione è legata all'indisponibilità di Matteo Salvini che domani non sarà a Roma e al fatto che, sempre domani, Giorgia Meloni si troverà ancora a Bruxelles per la sua missione dedicata a incontri istituzionali e politici con i leader sovranisti. Un incastro di agende impossibili, trapela, che di fatto fanno slittare l'ennesimo vertice che si annunciava decisivo. L'appuntamento era stato fissato a voce la scorsa settimana quando, sciolto il nodo della Calabria con il ticket Occhiuto-Spirlì, si era rimandato a maggiori approfondimenti dei dossier di Bologna e Milano. Ed è proprio il capoluogo lombardo a rimettere in discussione il percorso delle candidature di centrodestra. Oscar di Montigny esce di scena con un laconico "non mi candidato". Un annuncio che non sorprende visto che il manager, praticamente in pole fino a qualche giorno fa, è riuscito a suscitare non pochi dubbi in Silvio Berlusconi, a cui non erano piaciute alcune sue dichiarazioni. Soprattutto quelle in cui il tono era già di candidato sindaco in pectore, senza aver avuto la benedizione del centrodestra . Il silenzio sarebbe stato meglio apprezzato - è il ragionamento - soprattutto nel momento in cui i partiti della coalizione avevano chiesto più tempo. "Entro la settimana ci sarà non solo il sindaco, ma la squadra per Milano. Ringrazio Oscar: le sue idee e la sua esperienza saranno utili per costruire insieme la Milano del futuro", commenta a caldo Salvini dopo le parole di Montigny. Il leader del Carroccio comunque vuole mantenere il ticket con Gabriele Albertini, ancora disponibile a mettersi in gioco come vice. Quello a cui non intendere cedere è che si riporti al tavolo della coalizione il nome di Maurizio Lupi che, non solo farebbe uscire dalla porta Albertini, ma che potrebbe aprire al candidato politico anche a Bologna. Nel capoluogo emiliano infatti la partita si gioca tra Andrea Cangini o Ilaria Giorgetti come controproposta di Fi da porre a Fabio Battistini e Roberto Mugavero, sponsorizzati dalla Lega.Una matassa ancora ingarbugliata che tuttavia non ferma Salvini nel suo intento di realizzare a breve la federazione del centrodestra al governo. Oggi in conferenza stampa al Senato il leader leghista ha raccolto tutti i partiti che sostengono Mario Draghi sulla giustizia e ha rimarcato: "Questa è una prova tecnica di federazione". In prima fila nella sala Nassiriya Lorenzo Cesa dell'Udc, Anna Maria Bernini e Licia Ronzulli per Forza Italia. E se Salvini insiste sulla federazione, in Forza Italia si discute di partito unico, con diverse sfumature. La ministra Mara Carfagna, che capeggia l'ala moderata contraria a qualsiasi appiattimento del partito al carroccio, rilancia: "Il partito unico di centrodestra è una grande intuizione del presidente Berlusconi a patto che affondi le sue radici su valori per noi irrinunciabili come l'europeismo, l'atlantismo e il popolarismo europeo". E scatta lo scambio di cinguettii. "Evviva! Si allarga la platea di chi era contrario, e che oggi invece dichiara che il presidente Berlusconi ha avuto una grande idea visionaria nel pensare ad un percorso che porterà alla formazione del Partito unico di centrodestra!", twitta Licia Ronzulli, senatrice azzurra e fedelissima del Cav. Una frase che si guadagna la replica di Carfagna che tira di fioretto: "A te che sei responsabile dei rapporti con gli alleati l'arduo compito di convincerli a convertirsi all'atlantismo, all'europeismo e ai valori del popolarismo europeo. Certa che ci riuscirai!".