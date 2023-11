Chiamata fake a Meloni, chi è la delegata per l’Africa che ha gestito il caso

Lucia Pasqualini, l'ascesa da diplomatica a Palazzo Chigi: il ritratto

Dopo l’incidente diplomatico che ha colpito la premier Giorgia Meloni, con lo scherzo telefonico dei due comici russi Vovan e Lexus, il consigliere diplomatico Francesco Maria Talò si è dimesso. Tuttavia, in questa corsa allo "scaricabarile" le responsabilità - molteplici secondo i più - sono da adossare a varie figure vicine a Giorgia Meloni, tra cui Lucia Pasqualini, consigliere d'Ambasciata e delegata per l'Africa dalla primavera scorsa; ciò nonostante, su Avvenire viene dato corpo all'ipotesi che il "raggiro potrebbe essere anche negli scalini inferiori".

Lucia Pasqualini - riporta Policy Maker - vanta esperienze a New York e in Cina, durante le quali ha conosciuto i due mentori che ha ritrovato proprio alla Presidenza del Consiglio, ovvero gli ambasciatori Francesco Talò e Luca Ferrari. Come riporta il suo curriculum, Pasqualini si è laureata con lode in Scienze Politiche all'Università "La Sapienza" di Roma nel marzo 2000 ed è entrata nel Servizio estero italiano nel dicembre 2002. Parla correntemente inglese e tedesco e ha una conoscenza pratica del cinese.

Dal 2002 al 2006 ha ricoperto il ruolo di Secondo Segretario presso la Direzione Generale per gli Affari Europei, Desk Russia e Paesi dell'ex URSS. In seguito, fino all'agosto 2010, Pasqualini è stata inviata all'Ambasciata d'Italia a Pechino dove ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto dell'Ambasciatore per poi approdare a New York nell'autuno 2010, quando appunto era console generale Talò.

In Cina invece è stata console generale d'Italia a Canton, la terza città più grande della Repubblica cinese con 13 milioni di abitanti, nel periodo più acuto della pandemia. Periodo che è coinciso con la presenza alla guida dell’Ambasciata italiana a Pechino di Luca Ferrari, attuale rappresentante della premier Meloni per il G7 e il G20. Da giugno 2015 a luglio 2018, è stata responsabile del programma Borse di studio del Governo italiano e della promozione della lingua italiana e dell'istruzione superiore presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Quanto alla vita privata, la delegata di Meloni è convolata a nozze con un altro addetto ai lavori. Si tratta di Clemente Contestabile, consigliere diplomatico del ministro Sangiuliano e che ha seguito un iter geografico simile. Dal 2010 al 2014 a New York ha lavorato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite mentre dal 2018 è stato il Console Generale d’Italia a Hong Kong. La coppia ha un figlio e una figlia.