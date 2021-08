Commissione Esteri della Camera sblocca l'embargo sulle armi con gli Emirati

Riaprire agli Emirati Arabi Uniti, che hanno chiuso la base italiana di Al-Minhad. Superare l'embargo sulle armi. Dalla Commissione ESTERI della Camera arriva una "valutazione favorevole" con la segnalazione al governo dell' "opportunità" di "promuovere la cooperazione regionale, sub-regionale ed interregionale, nell'obiettivo primario di rafforzare la cooperazione strategica con i Paesi del Golfo". Nel Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari Affari ESTERI e comunitari, si sottolinea come i Paesi del Golfo, "come nel caso degli Emirati Arabi Uniti", abbiano "assunto una nuova e più responsabile postura nella regione a sostegno di dialogo, pace e stabilità, come dimostra l'impegno a fianco dell'Occidente nel contrasto al terrorismo fondamentalista di Daesh ed Al Qaida, il sostegno umanitario devoluto alle Nazioni Unite dagli Emirati per la popolazione yemenita e il ritiro delle forze armate di Abu Dhabi dal conflitto yemenita, dichiarato alle Autorità emiratine e noto anche alle nostre Autorità". Una "circostanza positiva - si legge - alla luce della quale rilanciare le relazioni bilaterali, rivitalizzando la cooperazione politica, economica, militare e culturale in tutti i campi di comune interesse, anche superando misure restrittive precedentemente assunte" dopo la decisione di gennaio dal precedente governo di bloccare le vendite già autorizzate.