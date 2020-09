Comunali, accordo segreto Pd-M5s. Ai dem Roma-Milano ai grillini Napoli-Torino

Con le elezioni Regionali in archivio, Pd e M5s possono davvero pensare a delle alleanze strutturali per le amministrative del 2021. Lo hanno già fatto in gran segreto - si legge sulla Stampa - Zingaretti e Di Maio che con una telefonata a fine luglio avrebbero posto le basi per questo accordo. Cinque città-chiave: Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. In quella occasione i due hanno accennato a qualcosa che somiglia ad una divisione delle grandi città per sfere d’influenza. Con un accordo di massima di questo tipo: se ci saranno le condizioni per un’alleanza organica, i Cinque stelle si riservano un “diritto” di prelazione nella proposta per il sindaco di Torino e di Napoli, mentre al Pd analogo “diritto” spetterebbe per Roma e per Milano.

E Luigi Di Maio - prosegue la Stampa - conferma oggi la sostanza di quel pourparler riservato con un concetto mai espresso prima: «Per le Comunali sarà necessario un tavolo nazionale con le forze di governo». A Napoli i primi contatti - sia sul fronte Pd che Cinque stelle - convergono sul ministro dell’Università Gaetano Manfredi che come rettore della Federico II, è stato l’artefice del salvataggio in zona Cesarini di un ateneo sull’orlo del collasso ma anche del decollo del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, che ha un’eccellenza internazionale nella Apple Academy. la “caccia al rettore” potrebbe coinvolgere anche Torino, dove non da oggi, l’unica personalità in campo come credibile candidato di uno schieramento progressista è per l’appunto il rettore del Politecnico Guido Saracco.