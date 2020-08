Conte a La Piazza di Affaritaliani. Diretta web da Ceglie alle 20,30

Giuseppe Conte scende in Piazza. Il presidente del Consiglio sarà ospite, stasera domenica 9 agosto alle 20.30, a Ceglie Messapica, antico borgo in collina in provincia di Brindisi, per la terza edizione de La Piazza, la kermesse politica organizzata dal quotidiano online Affaritaliani.it.

Intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino, il premier, già intervenuto a Ceglie nelle precedenti edizioni del 2018 e del 2019, farà un pubblico bilancio dell’anno di governo appena trascorso e anticiperà strategie e linee guida dell’attività del governo dopo la breve pausa estiva.

"Nonostante i suoi numerosi impegni, il presidente ha personalmente accolto con grande amicizia e simpatia il mio invito nella nostra amatissima terra di Puglia. Gli ho scherzosamente chiesto di prepararsi qualche 'cannonata' giornalistica e mi ha assicurato, ridendo, che non deluderà le attese”, racconta il direttore Angelo Maria Perrino.

In Piazza dunque con Affaritaliani.it e con il presidente Conte.

A Ceglie Messapica, Brindisi, in piazza Plebiscito, alle 20.30 di domenica 9 agosto.