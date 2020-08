Conte a La Piazza: "Valuteremo il Ponte sullo Stretto, anche sottomarino"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ospite de La Piazza, l'evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi). E' stato intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino





GIUSEPPE CONTE A LA PIAZZA DI AFFARITALIANI.IT. IL VIDEO











Conte: Mio compito è evitare che si piantino bandierine, a volte voglia c'è - "Il mio compito è sempre stato quello di evitare che ci sia voglia di piantare bandierina, e qualche volta la volontà c'è". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Vedo questa mia vocazione: indirizzare le forze verso l'interesse generale", aggiunge.







Conte: Non sono interessato a fare un mio partito - "Non farò un mio partito". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Quando dissi che non mi vedo lontano dalla politica, intendevo che non mi vedo, una volta finita questa esperienza, tornare normale cittadino senza dare contributo di idee - aggiunge -. Questo non vuol dire che farò un mio partito".



Aborto, Conte: Decisione di Speranza, importante assistenza sanitaria e psicologica - "E' stata una decisione del ministro della Salute, non ci siamo consultati". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Non ho elementi per valutare se occorrano 3 giorni di ricovero, ma l'importante è che in questi casi ci sia una valida assistenza e un supporto psicologico", aggiunge.



Conte: A cena con Grillo o Casaleggio? Con Beppe si affronta futuro - A cena andrebbe più volentieri con Beppe Grillo o Davide Casaleggio? "Con Grillo. Senza nulla togliere a Casaleggio, con Grillo si parla e si affronta il futuro". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Conte: A cena con Crimi o Zingaretti? Insieme, parleremmo anche di regionali - A cena andrebbe più volentieri con Vito Crimi o Nicola Zingaretti? "Li porterei tutti e due, così si potrebbe parlare anche di elezioni regionali...". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Conte: Con Di Maio tante volte a cena, andrei con Di Battista - A cena andrebbe più volentieri con Luigi Di Maio o Alessandro Di Battista? "Con Di Maio sono andato spesso, andrei volentieri con Di Battista". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Conte: Con Salvini difficoltà comunicazione, confido dialogo migliore con Meloni - A cena andrebbe più volentieri con Meloni o Salvini? "Con Salvini c'è qualche difficoltà di comunicazione, confido di poter dialogare meglio con la Meloni". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Conte: A cena con Zaia o Fontana? Con governatore Veneto - A cena andrebbe più volentieri con Fontana o Zaia? "Con Zaia". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi





Referendum, Conte: Voterò per il taglio dei parlamentari - "E' un po' personale, ma al referendum io voterò per il taglio dei parlamentari". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



L.elettorale, Conte: Eccentrico se non sostenessi proporzionale - "Sarebbe abbastanza eccentrico, singolare, se il presidente del Consiglio se non sostenesse il proporzionale. Mi auguro che il dialogo prosegua e si finalizzi". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Migranti, Conte: Dire Di Maio 'salviniano' è torto a ministro - "Dire che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sia 'salviniano'" sul tema immigrazione "è fargli un torto, non perché Salvini sia spregevole, ma perché l'opera è più complessa e non si limita a dire teniamoli in mare 5, 10 o 15 giorni". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Usa, Conte: Che vinca Trump o Biden non cambieranno rapporti con Italia - "Sono convinto che non ne deriveremmo nessuna conseguenza negativa nel caso vinca Trump o Biden alle elezioni presidenziali americane, nonostante il buon rapporto tra me e il presidente Trump". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Tlc, Conte: Su 5G che sia Usa o Cina difesa sicurezza e interessi Italia - "Siamo aperti al 5G, ma non siamo aperti a dire scegliamo la Cina o gli Stati Uniti. Con Usa c'è una sinergia incredibile. Faremo in modo che chiunque sia interessato lo faccia alla luce delle nostre esigenza di interesse e sicurezza nazionale". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Tlc, Conte: Entro fine mese definizione Rete Unica, banda larga prima di 5G - "Prima di dire si o no alla Cina" sul 5G, "dobbiamo portare la banda larga in tutto il Paese. E' stato annunciato in passato, ma non siamo ancora riusciti a realizzarlo. Sarà un dossier che troverà spazio nel piano di rilancio da presentare all'Europa. Occorre la Rete Unica, siamo determinati, abbiamo le idee chiare e dobbiamo realizzarla in pochi anni. Sono convinto che entro la fine del mese ci sarà la definizione del percorso, in cui c'è anche il 5G". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Libano: Conte, auspichiamo commissione inchiesta - "Poche ore fa abbiamo fatto una videoconferenza internazionale promossa dalla Francia a cui ho partecipato io, Trump e vari leader mondiali. Abbiamo operato una ricognizione su tutti gli aiuti per il Libano, abbiamo auspicato una commissione internazionale d'inchiesta o nazionale con osservatori internazionali per fare luce sull'incidente. Non ho elementi per ipotizzarne la causa. Siamo vicini al popolo libanese. Auspichiamo che quell'incidente diventi li' una opportunita' per eseguire le riforme strutturali che il popolo libanese attende da anni". Lo dice il premier Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi





Conte: Governo meridionalista? Sciocchezze, folle tralasciare nord - "Pensare di concentrarci al Sud tralasciando il nord sarebbe folle" e chi lancia accuse su questo punto, dice "sciocchezze". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Conte: Obiettivo del governo non è una banca pubblica - "L'obiettivo del governo non è una banca pubblica". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Sicuramente il sostegno alle famiglie e alle imprese è fondamentale, soprattutto al Sud", aggiunge.



Ponte Stretto, Conte: Sia capolavoro ingegneria, penso anche a sottomarino - "Non dico faremo il Ponte (sullo Stretto di Messina), perché non ci sono le condizioni. Ma prima dobbiamo preoccuparci dei collegamenti" interni. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Sullo Stretto dobbiamo pensare, quando si riveleranno le condizioni, a un capolavoro di ingegneria - aggiunge -. Un ponte anche sottomarino, ci stavo pensando".



Coronavirus, Conte: Delittuoso propaganda per consenso durante pandemia - "In una situazione come quella che abbiamo vissuto" con l'emergenza coronavirus, "sfruttare la propaganda per il consenso è delittuoso". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Recovery fund, Conte: Italia dovrà correre più degli altri Paesi europei - "L'Italia dovrà correre più degli altri Paesi, non al di sotto della media europea". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, a proposito del recovery plan per le risorse europee.



Coronavirus, Conte: Se ricerca conferma segnali positivi presto vaccino - "L'Italia è leader nella ricerca del vaccino. Siamo in alcuni progetti di ricerca, con segnali positivi. Se si dovessero confermare queste previsioni, c'è la possibilità di disporre presto del vaccino e di poterlo mettere a disposizione di altri Paesi europei. Quando presto? Mesi diciamo. Entro l'anno? Speriamo". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Non ritengo che dovrà essere obbligatorio", sottolinea il premier, aggiunge.



Coronavirus, Conte: Non abbiamo palla di vetro per prevedere nuove ondate - Cosa dobbiamo attenderci in autunno sul fronte coronavirus? "Non abbiamo una 'intelligence', le informazioni che abbiamo le condividiamo". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Non abbiamo la palla di vetro per prevedere nuove ondate, non ce l'hanno nemmeno gli scienziati", aggiunge.





Camici Lombardia, Conte: No conoscenza diretta, indaga la magistratura - Sull'inchiesta lombarda sui camici "non ho conoscenza diretta, sta indagando la magistratura". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Coronavirus, Conte: Su P.civile giudizi ingenerosi, è chiave modello - Sulla Protezione civile ci sono "giudizi ingenerosi. La chiave del modello italiano è stata ancora una volta la Protezione civile: su mascherine, terapie intensive e subintensive. Le ha reperite ovunque e oggi siamo produttori. Come sempre di eccellenza". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi



Coronavirus, Conte: Pubblicheremo tutto, nulla da nascondere - "Non ho posto alcun segreto di Stato. A distanza di tempo è giusto che siano resi pubbliche. Consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Coronavirus, Conte: Io detto falso a pm? Sonora sciocchezza - "Su alcuni giornali si sta dicendo che ho detto il falso ai pm" di Bergamo, ma "è una sonora sciocchezza". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Coronavirus, Conte: Rivendico riservatezza decisioni delicate, ma non è segreto - "Chiariamo bene le cose: immaginate cosa significava per gli scienziati riunirsi per suggerire soluzioni. E farlo sotto i riflettori. Quando c'è un processo decisionale così delicato, io rivendico la riservatezza, che non è secretare". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Coronavirus, Conte: Dpcm quando erano necessari, con grande responsabilità - "Il dialogo tra il governo centrale e i governi locali è stata la chiave del modello italiano". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "I Dpcm? Non mi sono mai divertito. Lo abbiamo adottati quando erano necessari, con grande responsabilità - aggiunge -. Ogni volta che abbiamo dovuto affrontare un decreto abbiamo svolto un grande lavoro".



Coronavirus, Conte: Mai detto che avremmo lasciato scelte a scienziati - "Di fronte a una pandemia, a un nemico invisibile e sconosciuto, era normale che tutti i virologi o gli epidemiologici avessero un'indicazione. Ho sempre detto che avremmo lavorato fianco a fianco con gli scienziati, non ho mai detto che il governo avrebbe ceduto il suo compito agli scienziati". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Non ho mai detto che avremmo seguito alla lettera le indicazioni degli scienziati, ma che le decisioni avrebbero avuto queste come base", aggiunge.







Conte: Progetti sanità finanziati con risorse Ue. Mes? Intanto attivato Sure - "Molti progetti per la sanità rientrano nei piani di rilancio che sarò finanziato con i fondi europei". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Mes? Intanto abbiamo attivato lo Sure, che è stato un bel regalo di compleanno, ieri", aggiunge.



Coronavirus, Conte: Ssn eccellenza, ma non era preparato a pandemia - "Il nostro Sistema sanitario è efficente, per certi versi eccellenti se comparato con altri. Ma non era predisposto per una pandemia da Covid-19. Questa pandemia ha rilevato delle criticità, abbiamo dovuto assumere circa 30mila tra medici e personale sanitario e abbiamo investito, in questi 5 mesi, risorse pari a quelle investite negli ultimi 5 anni". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi



Coronavirus, Conte: Mai perso la pazienza né la fiducia - "No, non ho mai perso la pazienza, non me lo potevo permettere". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Ci sono stati momenti drammatici dove anche io ho avuto il timore perché le misure non davano subito i loro effetti, ma non ho perso la fiducia che prima o poi queste misure avrebbero sortito degli effetti positivi. Non ho mai perso la fiducia, mai", ha concluso.



Coronavirus, Conte: Mi costa non poter ancora abbracciare miei genitori - "Anche io non ho visto i miei genitori, perché ho rispettato il lockdown. Ieri sono stato con loro, ma non posso ancora abbracciarli, e la cosa mi costa". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Coronavirus, Conte: Lockdown? Messo in sicurezza Paese, orgoglioso di decisione - "Abbiamo messo in sicurezza il Paese, sono orgoglioso di averlo fatto". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, a proposito della scelta di adoperare il lockdown per tutta l'Italia.







Coronavirus, Conte: Non potevamo affrontare emergenza al Nord e al Sud - "Non avremmo mai potuto affrontare la situazione pandemica al Nord e anche al Sud". Così in merito al lockdown il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Coronavirus, Conte: Lockdown per tutti dopo fuga nella notte da Milano - "Nella notte tra il 7 e l'8 marzo avevamo deciso la zona rossa per tutta la Lombardia. Poi è successa una cosa nuova, nella notte molti sono fuggiti per paura del Lockdown e abbiamo pensato di mettere in sicurezza il sud, quindi il Paese". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Coronavirus, Conte: Non abbiamo nulla da rimproverarci - "Anche con il senno di poi non abbiamo nulla da rimproverarci". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Coronavirus, Conte: Decisioni prese sempre su base valutazione esperti - "Cosa non rifarei? Non saprei in questo momento. Sin qui abbiamo preso delle decisioni, anche i famosi Dpcm, che a monte avevano dei decreti legge, li abbiamo assunti sempre avendo a base le valutazioni degli esperti. Con grande condivisione di tutti i ministri, anche se ero io a firmarli, e con grande condivisione di governatori e sindaci". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Coronavirus, Conte: Autopsie non erano vietate, ordinanza min.Salute - "Non è esatto dire che fossero vietate le autopsie. Lei si riferisce a un'ordinanza del ministero della Salute".Così il premier Giuseppe Conte alla kermesse di Affariitaliani.it a Ceglie Messapica.







Coronavirus, Conte: Lavorato sempre con coscienza e responsabilità - "Essere additati come modello a livello internazionale è un grande merito collettivo. Errori? Ci sono state giornate e settimane molto difficili, decisioni sofferte, perché in una pandemia ci sono valutazioni sociali ed economiche, ma abbiamo lavorato sempre con metodo, responsabilità e coscienza e questa è stata la nostra forza". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.