Conte, accelerata per farsi un suo partito. "Insieme", simbolo già registrato?

La crisi di governo è ormai cosa certa. Dopo la decisione di Renzi di far dimettere le sue ministre ormai il Conte 2 è giunto al capolinea. Adesso la palla passa a Mattarella che dovrà decidere il da farsi, se affidare di nuovo l'incarico all'avvocato, ma con una nuova maggioranza o cambiare strategia. Fondamentale nel primo caso, sarà ottenere la fiducia al Senato, con un coeso gruppo di "responsabili". Diversi senatori - si legge sul Corriere della Sera -hanno notato l’attivismo di Raffaele Fantetti, ex azzurro ora nel Misto, avvocato come il premier e fondatore dell’associazione Italia23, che pare aspiri a diventare una lista di sostegno a Conte.

Se a giugno si andrà a votare il professore non tornerà in cattedra a Firenze, tanto che ha ripreso a girare la notizia (smentita da Palazzo Chigi) secondo cui Conte avrebbe registrato il simbolo del suo partito, «Insieme». Italia23 ha già un sito internet attarverso cui svela e approfondisce la propria identità: si tratta di un'associazione formata da "un gruppo di esperti della società civile impegnato nell’analisi e nella soluzione di problemi complessi, specie in campo politico-economico". Ma la domanda che nel palazzo ci si sta facendo da qualche giorno è la seguente: potrebbe essere già nato il partito di Giuseppe Conte?