Conte batte centrodestra di 9 punti. No al governo Salvini-Berlusconi-Meloni

Avanti con questo governo, no a una esecutivo guidato dal centrodestra (Salvini-Meloni-Berlusconi). Lo pensa la maggioranza degli italiani: ha risposto così il 54,1%, mentre il 45,9% sarebbe favorevole a un governo guidato dall'attuale opposizione. Il premier Conte con la sua squadra stacca così il fronte Forza Italia-Lega-Fratelli D'Italia di 9 punti. Questo il risultato del sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre, pubblicato in esclusiva da Affaritaliani.it.

Gli italia si dividono invece a metà per quanto riguarda il desiderio che il governo Conte duri fino a fine legislatura (2023): il 50,6% non lo vorrebbe, il 49,4% sì. Infine, il 36,9% dichiara di avere fiducia nelle istituzioni europee a forte trazione tedesca. Mancanza di fiducia per il 63,1%.