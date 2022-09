Conte: "Ci avevano dati per morti. Ancora una volta si sono sbagliati"

Elezioni, Conte: "Pace o condizionatori ma la pace è scomparsa dai radar..."

"Il governo dei migliori ci aveva posto di fronte a una scelta: pace o condizionatori, ma la pace è scomparsa dai radar e non sappiamo se potremo accendere i riscaldamenti quest'inverno. Che bel successo...". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, nel primo dei suoi interventi dal palco di piazza santi Apostoli a Roma, dove è in corso la manifestazione di chiusura della campagna elettorale stellata.



Conte: ci avevano dato per morti, si sono sbagliati ancora

"Ma che succede? Ci avevano dato per morti, questa piazza però mi sembra sintomo di buona salute, ancora una volta si sono sbagliati!", così Giuseppe Conte ha esordito sul palco della manifestazione di chiusura della sua campagna elettorale in piazza santi Apostoli a Roma.

Elezioni, Appendino (M5S): pasticcio Letta per sposare agenda Draghi

"Io già alle ultime amministrative avevo cercato di capire se ci fossero le condizioni per un accordo locale, ma al Pd è mancato coraggio e si è chiuso in sé stesso". Così Chiara Appendino, candidata del M5s alla Camera, in un'intervista rilasciata a Formiche.net.

"Enrico Letta ha combinato un vero e proprio pasticcio politico, rinnegando il governo Conte II per sposare l'agenda Draghi e mettendosi nelle mani di Carlo Calenda - si è visto con quale successo - per poi arrivare a rinnegare anche l'accordo con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, dichiarando che non farà un governo coi suoi alleati. Noi siamo sempre pronti a confrontarci con le altre forze politiche sui temi, ma l'atteggiamento quantomeno ondivago del Pd ha avvantaggiato il centrodestra", conclude.