"Conte? Da Mattarella 'moral suasion'. Il Presidente sciolga il Parlameto"

"Auspichiamo che il presidente della Repubblica prenda atto che con questi numeri non è possibile garantire la stabilità politica e che questo governo non può guidare il Paese in questa fase di emergenza sanitaria ed economica". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida all'indomani della votazione in Senato dove il governo Conte ha ottenuto la fiducia con 156 sì ma senza la maggioranza assoluta dei componenti dell'aula di Palazzo Madama. "Pensiamo che nell'attuale Parlamento non ci sia la possibilità per questo governo di andare avanti e la logica conseguenza, la via maestra, sono le elezioni politiche anticipate".



"La nostra Costituzione - sottolinea il presidente dei deputati di FdI - dà la facoltà al Capo dello Stato di verificare se esiste la governabilità. In altre occasioni, penso al governo Berlusconi, il presidente del Consiglio si dimise quando non c'era la governabilità in una delle due Camere. Il Presidente ha strumenti formali e informali per ottenere questo obiettivo. Oggi probabilmente Conte andrà al Quirinale e spero che da questo confronto emerga una moral suasion da parte del Presidente Mattarella che faccia capire al premier qual è la situazione dopo il voto di ieri. Il Capo dello Stato tutela la tenuta del sistema democratico, garantendo lo Stato e il popolo. Queste sono le linee guida al di là dei formalismi".

Lollobrigida afferma che "il Centrodestra concorderà una posizione comune. Giorgia Meloni insieme agli altri leader decideranno che cosa dire esattamente al Presidente Mattarella quando ci sarà l'incontro. Mattarella crediamo proverà di tutto per garantire la governabilità, ma se non ci sono le condizioni, a mio avviso, la Costituzione lascia la possibilità al Capo dello Stato di prendere atto della situazione e se si renderà conto che l'unica strada è quella dello scioglimento delle Camere abbiamo fiducia lo farà", conclude.