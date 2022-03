Conte vede Draghi e cambia toni. "Accordi Nato non in discussione"

Conte, convincere Paesi riottosi su strategia energetica



"Non metto in discussione gli accordi con la Nato". Cosi' il presidente M5s, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a palazzo Chigi. "L'aumento della spesa militare ora e' improvvido", dice Conte, "le priorita' degli italiani sono altre".



Conte, spese militari? Non in Def ma problema va affrontato - "Nel Def ragionevolmente non ci sara' scritto qualcosa del genere, ma questo non toglie che e' una prospettiva che dobbiamo affrontare. Il problema puo' essere procrastinato ma dobbiamo affrontarlo dal punto di vista politico". Cosi' il leader del M5s, Giuseppe Conte, dopo l'incontro con il premier, Mario Draghi, a Palazzo Chigi, ha risposto a chi gli domandava se nel Def verra' inserito l'aumento delle spese militari.



Ucraina: Conte, parlato con Draghi, valutazioni diverse su odg - "In commissione al Senato c'era un odg che evocava questo impegno. M5s ha chiesto di votarlo" ma non e' stato fatto. "Ora i lavori della commissione si sono aggiornati. Su questo (con il premier Draghi, ndr) abbiamo discusso. Abbiamo valutazioni diverse". Lo ha detto il presidente dei 5stelle Giuseppe Conte al termine dell'incontro con Mario Draghi aggiungendo che "non metto in discussione l'accordo ne' che il governo lo faccia con la Nato".



Ucraina: Conte, sviluppare difesa comune europea, ma servono mesi - Bisogna "sviluppare il pilastro della difesa comune europea. Ma va fatto in un quadro meditato e ponderato" possibilmente dopo aver sviluppato "una politica comune europea. E' chiaro che e' una prospettiva molto impegnativa" il cui percorso "non puo' che concludersi nel giro di qualche mese. Ma il Movimento 5 stelle c'e': la difesa comune europea e' anche uno strumento per razionalizzare la spesa militare e il dispendio di risorse". Lo ha detto il presidente del M5s al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi.



Conte, convincere Paesi riottosi su strategia energetica - "Mi sembra di capire che sulla situazione della strategia comune energetica c'e' ancora da aspettare. C'e' un rinvio a maggio, ho espresso preoccupazione. Bisogna essere coraggiosi, dobbiamo convincere i Paesi piu' riottosi, recalcitranti ad accettare un piano di stoccaggi comune". Cosi' il leader del M5s, Giuseppe Conte, dopo l'incontro con il premier, Mario Draghi, a Palazzo Chigi.



Conte, a Draghi portato preoccupazione 5s e degli italiani - "Ho portato a Draghi la preoccupazione del M5s e di tutti italiani. Ho chiesto al premier di lavorare per maggiori risorse per la salute italiani. Abbiamo discusso del caro bollette, che sono anche triplicate, dell'aumento del prezzo dei generi alimentari. Questioni prioritarie rispetto all' incremento spesa" militare. Lo ha detto il presidente dei 5 stelle, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. "Siamo rimasti che ci aggiorneremo", ha quindi aggiunto.