Conte è il più influente in Europa. Merkel regina del Vecchio Continente

POLITICO.eu inserisce il premier italiano Giuseppe Conte al primo posto tra le personalita' capaci di esercitare influenza in Europa. La classifica Politico28 e' divisa in tre categorie: agenti (doer), disgregatori e sognatori, ognuno dei quali rappresenta un diverso tipo di potere. Conte e' il principale 'doer' secondo il sito web d'informazione che presenta le personalita' che si sono distinte nel 2020. Al numero 1 assoluto, indipendentemente dalle 3 categorie, c'e' la Cancelliera tedesca Angela Merkel. "Se l'Italia e' troppo grande per fallire, Giuseppe Conte e' l'uomo che l'Europa spera sara' in grado di continuare a sostenerla. Il professore di legge diventato primo ministro deve affrontare una serie di minacce che sconvolgerebbero anche un POLITICO esperto.



In casa, deve gestire la sua irritabile coalizione di governo mentre respinge gli attacchi ambiziosi della destra. All'estero, deve rassicurare i governi scettici dell'Unione Europea". Conte avra' probabilmente i 209 miliardi di euro del recovery fund da spendere. "Equivale a un biglietto della lotteria politica, ma deve spenderlo bene- scrive POLITICO.eu- Internamente, cio' significa soddisfare non solo la sua coalizione irritabile, ma anche gettare ossa ai suoi avversari di estrema destra, Salvini e l'ascendente Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d'Italia. Non e' chiaro per quanto tempo l'Italia potra' superare i limiti del debito dell'UE e ignorare le normali regole sugli aiuti di Stato per sostenere le imprese in fallimento. Per corteggiare gli investitori internazionali per la ripresa a lungo termine, dovra' riuscire dove i suoi predecessori non sono riusciti" e cioe' "ad attuare una serie di riforme della pubblica amministrazione".