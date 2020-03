Conte: Eurogruppo solo sull'emergenza coronavirus

"Come sto ripetendo nei miei numerosi contatti con i vari leader europei, mi attendo che tutti i prossimi lavori dei Ministri finanziari, a partire dall'Eurogruppo di lunedì, si concentrino esclusivamente sulle misure volte a contrastare i pesanti effetti del Coronavirus sull'economia europea. Come ho più volte affermato "ad una sfida eccezionale si risponde con misure eccezionali". La nostra risposta deve essere "straordinaria". Così il premier Giuseppe Conte che, di fatto, accoglie la richiesta arrivata dalle opposizioni ma anche da molti esponenti della maggioranza - soprattutto dal M5S e da LeU - e si schiera nettamente contro l'ipotesi che lunedì prossimo si parli di Mes. Ora la priorità per tutti è e deve essere soltanto la battaglia contro il contagio da coronavirus.