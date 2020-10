Conte I, Giorgetti 'assolve' Di Maio: "Non è tra i responsabili della crisi"

Giorgetti: Di Maio non tra responsabili crisi governo gialloverde - "Quando un'alleanza si rompe ci sono sempre difficoltà. I rapporti con Di Maio erano ottimi prima, sono buoni anche adesso e credo che non sia stato lui uno dei responsabili della crisi". Così il deputato e vice segretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, alla Festa del 'Foglio'.

Roma, Giorgetti: Meloni non pensa di candidarsi sindaco - "Meloni non pensa di candidarsi a sindaco di Roma. Non ci saranno candidati di partito, ma politici". Così il deputato e vice segretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, alla Festa del 'Foglio'.

L.elettorale, Giorgetti: Proporzionale è disgrazia, soglia scenderà al 3% - "Se si andrà davvero verso la disgrazia di una legge elettorale proporzionale, il Paese avrà più problemi", poi "la soglia scenderà inesorabilmente verso il basso, il 3% se non ancora di meno e questo avrà effetto sul centrodestra ma anche sul centrosinistra". Così il deputato e vice segretari della Lega, Giancarlo Giorgetti, alla Festa del 'Foglio'.



Coronavirus, Giorgetti: Disponibili a collaborare, ma finora solo 2 telefonate - "Avevamo proposto collaborazione al governo a marzo, ma ha creduto di essere autosufficiente. Ora che la situazione si fa particolarmente delicate, qualcuno ha fortunatamente iniziato a pensare che il buon senso consiglierebbe uno sforzo comune". Così il deputato e vice segretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, alla Festa del 'Foglio'. "Quello che non si può accettare è che l'opposizione abbia solo un ruolo di ratifica e quindi di corresponsabilità di decisioni prese esclusivamente da altri", aggiunge. "Noi ancora disponbibili? Salvini l'ha detto dall'inizio e lo ha ribadito sempre - risponde -. Più di un paio di telefonate di circostanza non c'è stato altro. Certamente non è colpa dell'oppposizone la mancata collaborazione".

Centrodestra, Giorgetti: Ci sia spazio per sovranisti e liberali - "Il centrodestra di oggi non è quello di 10 anni fa. I rapporti di forza sono cambiati, anche i leader e i toni. La proposta del centrodestra dovrà tenere conto di quello che è cambiato e dei posizionamenti internazionali. Quindi, ci dovrà essere spazio per le opinioni diverse, per una destra sovranista, ma anche una destra liberale e popolare". Così il deputato e vice segretari della Lega, Giancarlo Giorgetti, alla Festa del 'Foglio'.