Conte in conferenza stampa per spiegare le linee guida. SEGUI LA DIRETTA

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà stasera una conferenza stampa a palazzo Chigi. L'orario, secondo quanto si apprende, è incerto, ma comunque dopo le 19,45. Il decreto legge sulle riaperture, firmato oggi dal presidente della repubblica Sergio Mattarella, e' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed e' dunque in vigore. Tra poco il governo illustrera' il dpcm attuativo alle regioni che potranno cosi' predisporre le ordinanze regionali per disciplinare le riaperture regione per regione a partire da lunedi' 18 maggio.