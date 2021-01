Conte: "La crisi ha fatto salire lo spread ma adesso si volta pagina". VIDEO

SEGUI LA DIRETTA DEL PREMIER CONTE ALLA CAMERA PER IL VOTO DI FIDUCIA

L.elettorale: Conte, ci impegneremo per impianto proporzionale - Serve "una convergenza" in Parlamento per andare avanti con le riforme. Il governo si impegnera' a promuovere una riforma elettorale di impianto proporzionale quanto piu' possibile condivisa, trattandosi di una riforma di sistema".

Conte:trovare convergenza tra tutte forze parlamentari

Conte: da luglio assegno unico per figli fino a 21 anni - "Da luglio sara' introdotto l'assegno unico mensile per famiglie con figli fino a 21 anni".

Governo: Conte, riforma fiscale non piu' rinviabile - "Serve un concreto progetto di riforma fiscale" che "non e' piu' rinviabile" per "ricostruire la fiducia dei cittadini e delle imprese".

Recovery: Conte, stesura finale dopo parti sociali -

Conte: sindacati rafforzano tenuta sociale Paese -

Governo: Conte, avanti per mettere in sicurezza Paese - "Bisogna andare avanti a mettere in sicurezza il Paese, abbiamo inviato al Parlamento il nuovo testo del 'Recovery plan'. Attendiamo le vostre preziose osservazioni, allo stesso modo incontreremo le parti sociali, che voglio ringraziare: state contribuendo a rafforzare il Paese. Quando riceveremo le osservazioni saremo in grado di stendere la versione definitiva e sottoporla al voto del Parlamento. Sara' un piano ampiamente condiviso e ne siamo fieri, ma che dovra' essere accompagnato da un provvedimento in grado di rinforzare i tempi e di monitorare l'esecuzione dei lavori".

Governo, Conte: da Iv settimane di attacchi aspri e scomposti - "Al culmine di settimane di attacchi mediatici aspri, scomposti, alcuni esponenti di Italia Viva hanno anticipato di volersi smarcare dal percorso comune. Ne è seguita l'astensione delle ministre di Iv sul Recovery plan nonostante il chiaro e apprezzato contributo al miglioramento bozza. L'astensione è stata motivata sostanzilmente dal fatto che la bozza non contempla le risorse del Mes che però come sapete è uno strumento di finanziamento che nulla ha a che fare col Recovery".

Governo: Conte, non possiamo cancellare quanto accaduto - "Arrivati a questo punto non si puo' cancellare quanto accaduto e non si puo' pensare di recuperare quel clima di fiducia che e' condizione imprescindibile per lavorare insieme. Adesso si volta pagina. Le nostre energie dovrebbero essere concentrate tutte, sempre, sulla crisi che attanaglia il Paese, mentre cosi' appaiono dissipate in contrappunti polemici, spesso sterili, incomprensibili a chi tutti i giorni si confronta con la malattia e la crisi sociale", ha spiegato il presidente del Consiglio. "Lo scorso 13 gennaio - ha osservato - con la conferenza stampa di Iv in cui sono state confermate le dimissioni delle ministre si e' aperta una crisi che oggi deve trovare qui in questa sede il proprio chiarimento".

Conte: Paese merita governo coeso. Ora si volta pagina - "Questo Paese merita un governo coeso. Ora si volta pagina".

Governo: Conte, crisi rischia produrre danni notevoli - "Rischiamo di perdere il contatto con la realta'". Cosi' il premier Giuseppe Conte. "Abbiamo compiuto ogni sforzo che questa crisi potesse esplodere. Nonostante alcune pretese e continui rilanci", ha spiegato il premier. "Questa crisi ha aperto una crisi profonda" nella maggioranza "ma profondo sgomento nel paese. Rischia di produrre danni notevoli, anche perche' ha causato l'aumento dello spread e ha attirato l'attenzione dei leader internazionali", ha detto Conte.

Governo: Conte, crisi? Non ravviso alcun fondamento - "Si e' aperta una crisi che deve trovare nell'Aula il chiarimento, nei principi della trasparenza che hanno segnato il mio governo e che sono canoni essenziali della democrazia parlamentare. E' una crisi che avviene in una fase cruciale del nostro paese, con una pandemia ancora in corso. Confermo di avvertire un certo disagio. Non ravviso alcun possibile fondamento in questa crisi".

Recovery: Conte, unico Paese che ha coinvolto cosi' Parlamento - "Siamo forse l'unico Paese che ha coinvolto cosi' frequentemente il Parlamento. Lo avevo anticipato, il nostro Pnrr sara' uno sforzo di cui andare fieri. Dobbiamo pero' accompagnarlo con un provvedimento per superare ostacoli burocratici e assicurare tempi celeri, rinforzare quei presidi che consentono di rispettare i tempi e assicurare l'andamento dei lavori".

Conte, opposizioni responsabili, contributo in fase critica - "E' stato fondamentale anche il senso di responsabilita' delle forze opposizione che, pur nella dialettica della politica, hanno contribuito ad affrontare dei passaggi critici. Bisogna darne atto. Avete avanzato anche proposte concrete, qualificanti, alcune delle quali sono state accolte dalle forze di maggioranza". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera.



Conte, governato grazie a responsabilita' ciascun partito - "Non avremmo potuto realizzare tutto questo se non ci fossero state condivisione, collaborazione, responsabilita', in ciascuna - ciascuna - forza politica". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera, elencando le principali misure della legge di bilancio e il decreto semplificazioni.



Conte, da luglio assegno mensile famiglie con under 21 - "L'assegno unico mensile si colloca in una cornice di interventi volti ad alleggerire il peso fiscale sulle famiglie". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera annunciando che da "luglio" sara' introdotto "l'assegno unico mensile" per famiglie con figli sotto i 21 anni.



Conte, la pandemia non ha schiacciato la politica - "Nel dibattito pubblico che si e' levato in questi mesi vi e' un altro elemento. Alcuni hanno opinato che la pandemia avrebbe oscurato, schiacciato la politica. Il dialogo tra politica e scienza si e' infittito particolarmente ma mai come in questo periodo la politica ha operato scelte per il bene comune, alcune delle quali di portata tragica. E' stata politica la scelta di tutelare in via prioritaria la salute, perche' solo tutelando quel bene primario si puo' preservare anche il tessuto produttivo del Paese". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera. "Tutta politica e' stata la scelta di destinare ingenti risorse, piu' di cento miliardi di euro, a sostegno di lavoratori, imprese, categorie fragili, con ristori proporzionati. Questi interventi ci hanno permesso di erigere la cintura necessaria di protezione, apprezzata da economisti come Krugman", aggiunge.



Conte, da subito raccolto sfida mutuare difficolta' in chance - "Politica e' stata la scelta di accompagnare le misure emergenziali con interventi strutturali. Anche nei momenti piu' complessi dell'emergenza non abbiamo mai riunciato a porre le basi del rilancio del Paese, pur con le debolezze strutturali" del Paese. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera. "Noi abbiamo da subito raccolto la sfida di trasformare le difficolta' in opportunita'", aggiunge.



Recovery: Conte, impressa svolta irreversibile in Ue - "Politica e' stata la determinazione con cui il governo ha chiesto all'Unione europea", nel segno dell'europeismo, "di farsi promotrice", nella pandemia, "di politiche espansive, con debito comune orientato al raggiungimento di strategie condivise. Lo storico accordo su Next generation Eu ha impresso alla politica europea una svolta irreversibile inaugurando un nuovo corso in grado di cambiare i paradigmi delle politiche economiche e il volto stesso dell'Ue". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera.



Conte, operato per bene Paese, per questo a testa alta - "Abbiamo operato sempre scelte migliori? Ciascuno esprimera' le proprie valutazioni. Per parte mia posso dire che il governo ha operato con massimo scrupolo e attenzione per i delicati bilanciamenti anche costituzionali. Se io oggi posso parlare a nome di tutto il governo a testa alta non e' per l'arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori ma e' per la consapevolezza di chi ha operato con tutte le energie fisiche e psichiche per la comunita' nazionale". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera.



Conte, pandemia rafforzato dialogo tra forze leali a governo - "Abbiamo coltivato un serrato dialogo" con tutti "gli inetrlocutori istituzionali nella consapevolezza che solo con la leale collaborazione saebbe stato possibile elaborare strategia di intervento efficaci". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera. "L'esperienza della pandemia ha rafforzato nelle forze politiche che con lealta' sono nel governo la consapevolezza del dialogo", aggiunge.



Covid: Conte, sfida di portata epocale, paure primordiali - "Agli inizi 2020" il progetto del governo si e' dovuto "misurare con la pandemia che ha sconvolto in profondita' la societa' e la dinamica stessa delle nostre relazioni. Affontiamo una sfida di portata epocale, si vivono paure primordiali, piu' spesso conosciute da generazioni del passato. Torniamo a sentirci profondamente fragili, alcune certezze radicate sono state poste in discussione. Ci siamo misurati quotidianamente come mai in passato con scienza e tecniche, con la difficolta' a fornire risposte efficaci e rapide". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera. "Primi in occidente siamo stati costretti a introdurre misure restrittive dei diritti della persona, operando delicatissimi bilanciamenti dei principi costituzionali".



Conte, sempre adoperato per ampia stagione riformatrice - "Sin dall'inizio mi sono doperato perche' si delineasse la prospettiva di un disegno rioformatore, ampio e coraggioso" per "configurare una nuova stagione rifornmatrice" basata sulla "sostenibilita', sulla coesione sociale e territoriale, sul pieno sviluppo della persona umana. E ancora oggi "c'e' una visione" Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera.



Conte, governo nato su valori Carta e vocazione europeista - "All'inizio di questa esperienza di governo, nel 2019, prefigurai un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai che il programma non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee o una sterile sommatoria delle posizioni delle forze di maggioranza. Un'alleanza tra formazioni provenienti da storie, esperienze, culture di diversa estrazione e che in passato si erano confrontate con asprezza, poteva nascere solo su due discriminanti. Il convinto ancoraggio ai valori costituzionali e la solida vocazione europeista del Paese". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera.



Governo: Camera; al via comunicazioni Conte in Aula - Al via nell'Aula della Camera alle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla situazione politica determinata dalle dimissioni dei ministri di Iv. Dopo l'intervento di Conte ci sara' un dibattito che si protrarra' fino alle 15.30, quando la seduta verra' sospesa per sanificare l'Aula fino alle 17, quando il presidente del Consiglio terra' la propria replica. Quindi ci saranno le dichiarazioni di voto e la votazione sulla fiducia. Il dibattito e' trasmesso in diretta tv. Conte parla tra i ministri Bonafede e Franceschini. Pieni, nel rispetto del distanziamento, i banchi del governo. L'Emiciclo e' pieno di deputati; non lo sono, invece, le tribune (oltre che nelle postazioni allestite in Transatlantico) dove i parlamentari vengono fatti accomodare per rispettare il distanziamento. Gremita la tribuna della stampa di giornalisti e cameramen. Prima dell'inizio della seduta, c'e' stato ai banchi del governo un lungo colloquio tra Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro.