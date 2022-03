M5S, 9 e 10/3 voto su nuovo statuto. Appello di Conte: "Non ci fermiamo"

"Votate nuovamente per approvarlo"



Il Movimento cinque stelle "risponde a chi vuole rallentare la sua azione con mille azioni capziose con la forza del voto democratico". Lo afferma il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, che, in un videomessaggio su Facebook, chiama gli iscritti del Movimento a votare il 9 e 10 marzo "per approvare il nuovo statuto, che e' stato impugnato davanti al tribunale di Napoli".



"Se lo condividete, se ne siete orgogliosi - prosegue -, votate nuovamente per approvarlo". "Non e' possibile - sottolinea Conte - che l'azione politica del Movimento cinque stelle, che ha la maggioranza relativa in Parlamento, sia rallentata e compromessa da cavilli giuridici e carte bollate. Li teniamo in considerazione ma non possiamo stare fermi in attesa che tra qualche anno si arrivi a un giudizio definitivo". I cittadini "ci chiedono di intervenire" per far fronte alle emergenze del Paese e "per questo abbiamo avvertito il dovere di intervenire in maniera rapida nel pieno rispetto della legge, utile per andare avanti e rispondere alle richieste di cittadini e imprese".



"Dopo questa votazione - spiega ancora Conte agli iscritti - sarete chiamati a esprimere un secondo voto, riguardante alcune limitate modifiche che la commissione di garanzia per l'approvazione degli statuti e la trasparenza dei partiti politici ci ha chiesto di inserire per rendere questo nuovo statuto pienamente conforme alle legge, quella che contempla il beneficio del due per mille e delle detrazioni fiscali". "Di fronte alla sospensiva disposta dal tribunale di Napoli - conclude - reagiamo subito con la democrazia per dire che il Movimento non si ferma e non puo' fermarsi, non puo' smettere di correre e vincere le battaglie della legalita', dei salari da fame, di investire oggi nel futuro dei nostri giovani".

