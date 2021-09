Conte scivola sui Decreti Salvini. Ironia Pd, "siamo su Scherzi a Parte?"

LE PAROLE DI GIUSEPPE CONTE SUI DECRETI SICUREZZA SALVINI - ‘I decreti sicurezza hanno messo per strada decine di migliaia di migranti dispersi per periferie e campagne. L’eliminazione della protezione umanitaria ha impedito a molti migranti di entrare nel sistema di accoglienza e ad altri di farli uscire in quanto non aventi più titolo, con il risultato che migliaia di migranti sono diventati invisibili. Insomma, Salvini da Ministro dell’Interno sui rimpatri e sull’immigrazione ha fallito. È un dato di fatto’.

Nel Partito Democratico le ultime affermazioni di Giuseppe Conte hanno fatto sorridere. Anzi, di più, sono state accolte come una vera e propria barzelletta. La totale sconfessione dei Decreti Sicurezza dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini hanno fatto a dire a molti parlamentari Dem 'ma siamo su Scherzi a Parte?'. Che le critiche arrivino dal Pd, che stava all'opposizione dei giallo-verdi, è normale, ma che a usare quelle parole forte (vedi box a destra) sia colui che in quel governo con la Lega faceva di mestiere il presidente del Consiglio, e ha quindi firmato quei Decreti, è semplicemente comico.



"Finalmente, dopo tanto tempo, Conte ci ha dato ragione", spiega un deputato Dem di lungo corso. Al di là dell'ilarità di quelle affermazioni, il dato politico è che Conte, probabilmente in accordo con Enrico Letta, sta faticosamente cercando di collocarsi al centro, un centro sociale, cattolico che vagamente ricorda l'Ulivo di Romano Prodi e Arturo Parisi. Le ali più di destra dei pentastellati, da Alessandro Di Battista a Gianluigi Paragone, sono ormai uscite, così come quelle di sinistra radicale come quella di Pino Cabras (ora in orbita Partito Comunista di Marco Rizzo), e quindi, in vista delle elezioni amministrative (dove il M5S teme un'altra batosta nel voto di lista), l'ex premier deve cercare di caratterizzarsi mediaticamente.



Una mossa quindi di posizionamento per lanciare il messaggio agli elettori che il nuovo M5S non è più populista e anti-sistema, anche se quell'abiura dei Decreti Sicurezza del governo giallo-verde ha scatenato l'ironia sui social e su YouTube con il Conte del 2021 che smentisce il Conte del 2018 (solo per fare un esempio benevolo). La prospettiva sono ovviamente le elezioni politiche del 2023 (o 2022, non è escluso), oltre alla votazione per il successore di Mattarella al Quirinale, e il lavoro che sta portando avanti l'ex premier è quello di connotare i 5 Stelle come forza moderata e centrista che guarda alla sinistra riformista. Slogan e manifesti a parte, Conte allo stesso tempo deve costruire l'alleanza con Letta ma trovare anche il modo di differenziarsi dal Pd. Un'operazione certo non facile che, almeno sui Decreti Salvini, si è dimostrata uno scivolone e un clamoroso autogol.