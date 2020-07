Conte: "Sì a Calvino per l'Eurogruppo. Mes, ci sarà proposta con pro e contro"

Ue, Conte: ottima candidatura Calvino a Eurogruppo, la appoggiamo - La candidatura di Nadia Calviño, vice primo ministro e ministro dell'Economia della Spagna, alla guida dell'Eurogruppo è per l'Italia "una ottima candidatura e sono d'accordo con Sanchez sul fatto che essendo una donna è un valore aggiunto. Se la candidatura dovesse essere coronata, sarebbe una presidenza nell'interesse di tutti. Sicuramente la appoggiamo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Madrid.

Mes, Conte: porteremo in Parlamento proposta con pro e contro - Sul Mes "concretamente ci metteremo intorno a un tavolo, valuteremo e porteremo in Parlamento una nostra proposta, che deve essere condivisa con il Parlamento e illustreremo i pro e i contro dei singoli strumenti rispetto alle esigenze dell'Italia. Credo che questo sia l'approccio più concreto e trasparente". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Madrid.

Conte: su Mes valuteremo convenienza, no scelte ideologiche - "La mia posizione non cambia. Mi sembra sia ideologico dire adesso 'prendiamo o non prendiamo il Mes'. Ci aggiorneremo con la situazione di finanza pubblica, quando sarà completato il negoziato valuteremo ciò che conviene e ciò che non conviene". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Madrid.

Dl sicurezza, Conte: accordo su modifiche, pronti a decreto - "Il governo sta lavorando alla modifica dei decreti sicurezza, ci sono dei profili che vanno modificati, anche in linea con alcune osservazioni del presidente della Repubblica. C'è già una intesa di massima tra le forze politiche, con i capigruppo concorderemo il piano perchè il Parlamento sta lavorando tantissimo e programmeremo il momento più opportuno ma siamo pronti a portare in Parlamento un decreto che modifichi alcuni profili" dei dl sicurezza. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Madrid.

Coronavirus, Conte: con controlli non si prefigura nuova chiusura attività - Grazie al sistema di controllo sull'epidemia "non siamo più nella condizione di dover programmare e prefigurare un ritorno alla chiusura delle attività. Dobbiamo rispettare le regole e continuare a monitorare per verificare che nelle realtà territoriali circoscritte venga fuori una situazione che sfugge dal controllo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Madrid.

Sanchez, abituarsi al Covid, ma oggi siamo piu' preparati - "Non c'e' un rischio zero, bisogna abituarsi a convivere con il Covid". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa con Giuseppe Conte a Madrid. Sottolineando che la recrudescenza degli ultimi giorni" anche in Spagna "dimostra che il Covid e' ancora presente". Allo stesso tempo, ha rilevato Sanchez, rispetto a marzo, quando l'epidemia ha colto l'Europa di sorpresa, "oggi i servizi sanitari sono rafforzati, abbiamo la possibilita' di un intervento tempestivo".