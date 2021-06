Copasir, gli ex M5S: "Escludere le opposizioni è grave atto eversivo"

"Stiamo assistendo a una conclamata violazione della legge col benestare dei presidenti Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. Estromettere le forze di opposizione dal COPASIR è un atto eversivo che mina la vita democratica della Repubblica". Lo si legge in una nota di L'Alternativa C'è in merito alla composizione del COPASIR. "La legge che regola i servizi (legge 124/2007) parla chiaro: i membri del COPASIR devono essere nominati dai presidente delle Camere 'garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni'. Oggi, invece, 9 membri su 10 appartengono alla maggioranza di governo e solo una forza di opposizione vi è rappresentata". "Non è un caso - prosegue la nota - che nelle funzioni di controllo sui servizi la legge attribuisca un ruolo importante alle opposizioni. È elemento essenziale e imprescindibile a garanzia della vita democratica. Qui invece ci troviamo nel paradosso che l'organo controllore è di fatto controllato. Quale controllo sui servizi ci può essere se la maggioranza di Governo controlla lei stessa il COPASIR? Chiediamo che, con l'attuale composizione, non si proceda all'elezione del presidente. Sarebbe illegittimo e in palese contrasto con l'articolo 30 della legge 124/2007".

"La legge impone che siano i presidenti di Camera e Senato a nominare i componenti del COPASIR. Ci appelliamo quindi ai presidenti Fico e Casellati affinché intervengano per applicare la legge e per garantire i diritti delle opposizioni e la regolarità delle procedure democratiche. È necessario procedere quanto prima alla nomina di un nuovo COPASIR in cui le opposizioni, compresa L'Alternativa C'è, siano rappresentate da 5 membri su 10". In caso contrario "chiederemo a gran voce l'intervento del presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale perché nelle attuali condizioni viene meno il principio del controllo parlamentare sugli apparati più sensibili e delicati della Repubblica, così come previsto dalla legge 124/2007", conclude il gruppo.