Copasir, raffica di dimissioni. Lascia anche il presidente Volpi (Lega)

“Il presidente Raffaele Volpi e il senatore Paolo Arrigoni hanno lasciato l’incarico nel Copasir. Ora attendiamo le dimissioni di tutti gli altri componenti e la nomina di un altro comitato”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.



Volpi e Arrigoni fano sapere che "non parteciperanno alla votazione di nessun presidente fino alla completa applicazione della legge e si attendono istantanee dimissioni di tutti gli altri componenti del Comitato al fine di consentire ai presidenti di Senato e Camera le conseguenti valutazioni, riconfermando che gli stessi presidenti avevano dichiarato completamente legittima sia la composizione del Comitato sia la sua presidenza. I presidenti avevano richiamato l'unico precedente riguardante il governo Monti e la presidenza D'Alema, nel quale veniva negato la presidenza del Copasir alla Lega nonostante fosse l'unica forza di opposizione".



La Lega "non ritiene di dover inficiare organi istituzionali per questioni politiche o ancor di piu' per dispute interne a dei 'non partiti' di cui non si capisce nemmeno chi sia il capo politico". I componenti della Lega, proseguono, "sono anche certi che il Comitato con l'attuale presidenza abbia svolto un ottimo lavoro al servizio del Paese, fatto per altro riconosciuto a tutti i livelli istituzionali. Nella certezza di questo dato di fatto e del contributo dato all'Italia in uno degli anni piu' difficili della sua storia sorge persino il dubbio che la presidenza di Raffaele Volpi abbia infastidito e disturbato qualcuno". "Attendiamo quindi . concludono - immediate determinazioni politiche da parte di chi negli ultimi mesi ha cercato di delegittimare il prezioso lavoro del Copasir".

Nuova puntata nell'intricato caso Copasir, l'organo parlamentare di sorveglianza sui Servizi, la cui presidenza spetta all'opposizione ma che è ancora nelle mani della Lega (almeno fino alle dimissioni di oggi). Il Movimento Cinque Stelle e il Partito democratico, con l'accordo di Leu, hanno deciso di abbandonare i lavori "al fine di contribuire alla soluzione della titolarità della presidenza del Comitato medesimo".

Ad annunciare l'abbandono dei lavori sono Federica Dieni, Maurizio Cattoi e Francesco Castiello (M5S) ed Enrico Borghi, del Partito democratico. In una nota spiegano anche che prima di lasciare, "nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali, e al fine di adempiere ai disposti normativi che stabiliscono le funzioni del Copasir, abbiamo votato la delibera adottata dall'Ufficio di presidenza in ordine all'attivazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 124/2007

L'articolo in questione prevede che il Copasir "qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell’esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all’accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, può richiedere al presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne".

Un passaggio burocratico che formalizza la richiesta, già annunciata, a Mario Draghi di attivare l'indagine interna sul famoso incontro in autogrill fra Matteo Renzi e il dirigente dei servizi segreti Marco Mancini, che avrebbe avuto altri colloqui con Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Nei giorni scorsi Raffaele Volpi, il presidente leghista del Copasir, aveva detto: "Visto che Palazzo Chigi non è molto distante, la cosa migliore da fare secondo me è chiedere a chi ha emanato la direttiva il perché ha ritenuto necessario emanarla. Chi fa un determinato tipo di lavoro ha una regola, quella di riservatezza. Mancini poteva incontrare Renzi? Chiunque sia interno agli apparati ha un obbligo riservatezza e segretezza".