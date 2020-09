Coronavirus, Berlusconi positivo. Silvio è in isolamento ad Arcore

Silvio Berlusconi ha il coronavirus

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è risultato positivo al tampone per il coronavirus. In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il presidente di FI Berlusconi e' risultato positivo al SARS-COV-2. Il presidente di FI - spiegano fonti del partito - continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrera' il periodo di isolamento previsto. Continuera' in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social.

Il presidente Silvio Berlusconi "è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali". A spiegarlo è Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano. "Tale controllo - evidenzia Zangrillo che è medico curante dell'ex premier - era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna".

Zingaretti: "Auguri a Berlusconi"

"Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunita' dei democratici. Combattera' con forza anche questa battaglia. A presto!". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo aver appreso che il presidente di Forza Italia e' risultato positivo al Coronavirus.

Il messaggio di Renzi a Berlusconi

"Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente". Lo scrive Matteo Renzi su Twitter dopo aver appreso che Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus.

Meloni: "A Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione"