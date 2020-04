Coronavirus, Buffagni insiste sul no al Mes:“Condizioni esistono nei trattati"

Coronavirus, Buffagni replica il no al Mes: "Le condizioni esistono nei trattati"

Il Mes "non sono soldi regalati, si tratta di ulteriore debito che verrebbe dato in cambio di alcuni limiti e se non vuoi subirli devi cambiare i trattati": lo afferma Stefano Buffagni viceministro dello Sviluppo economico a Radio 24. "Non credo che sia lo strumento adeguato - aggiunge - e' uno strumento che ci mettera' dei limiti grossissimi che dovra' pagare pure mio figlio fra trent'anni, mi sembra irresponsabile. Se c'e' condizionalita' nel ripagare il debito rischiamo di fare un danno al Paese". Poi Buffagni intervistato da Simone Spetia e Maria Latella aggiunge: ''L'Europa deve ripartire tutta insieme, oppure con la ripartenza della Cina e degli Stati Uniti, tutti noi saremo meno forti. Ci vuole una Europa forte. Non si possono fare discorsi da nani di giardino, come fa l'Olanda. Nessuno vuole far pagare i nostri debiti agli altri, ma qui servono risorse enormi''.

Coronavirus, Buffagni: "Berlusconi ha chiarito sul Mes"

Non vedo alternative a una maggioranza senza M5s - ha aggiunto a Radio 24 il viceministro allo Sviluppo Buffagni commentando le voci su un possibile nuovo asse tra Pd e Forza Italia sull'utilizzo del Mes - Credo comunque che Berlusconi ha fatto un' azione di chiarezza spiegando che il Mes sia stato concordato quando c'era il suo Governo", ha aggiunto.