Coronavirus: Carfagna rilancia l'unità nazionale: "Conte elogia Forza Italia"

Coronavirus: Carfagna rilancia l'unità nazionale: "Conte ha elogiato Forza Italia"

"La fase 2 non è ancora cominciata e già volano gli stracci all'interno della maggioranza. E' difficile pensare che il governo possa affrontare la ricostruzione in queste condizioni. Servono l'autorevolezza e lo spirito di condivisione con cui si uscì dal Dopoguerra o dagli anni del terrorismo. Creare questo spirito spettava al governo. Non è avvenuto": lo afferma la deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, in una intervista a la Repubblica. E' necessario, secondo Carfagna, un esecutivo di unità nazionale: "Confido nella capacità delle Camere di indicare una scelta per il Paese che sia all'altezza dell'emergenza".

Secondo Carfagna, il governo Conte "avrebbe dovuto usare prima i soldi per le famiglie, le imprese e i lavoratori, sfruttando i fondi messi a disposizione dalla Bce. La rapidità in questi casi può decidere della vita e della morte di un imprenditore. C'è un ritardo enorme, specie se paragonato agli altri Paesi". Conte ha elogiato Forza Italia come una "forza responsabile" e questo dipende - spiega la deputata tricolore - dal fatto che FI "abbia avuto approcci differenti rispetto a Lega e Fratelli d'Italia. Silvio Berlusconi ha ripetutamente inviato dei segnali di discontinuità, dicendo che in una situazione di emergenza si sta vicino a chi governa".

Il Covid ha diviso il centrodestra? "Sul Mes ci siamo espressi a favore. Non è quello - continua Carfagna - dei tempi della crisi in Grecia. Perché rinunciare a fondi che servirebbero per potenziare il nostro sistema sanitario, se ci viene offerta questa opportunità senza condizioni?". Ma Lega e FdI offrirebbero garanzie di tenuta in un governo di tutti? "Siamo nel mezzo di una tempesta. Dico che bisogna fare gli interessi del Paese, se vogliamo uscirne. Cercando di portare a casa il miglior risultato possibile, con la mediazione".