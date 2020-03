Coronavirus: Cdm approva dl. Sanzioni più dure per chi trasgredisce

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con l'inasprimento delle sanzioni per chi trasgredisce ai decreti del Governo. Lo si apprende da due ministri, al termine del Cdm. E' prevista una comunicazione del premier Conte.

Coronavirus: bozza, multe fino 4 mila euro non rispetto regole

Per chi non rispetta le regole anti-contagio si prevede una sanzione amministrativa con il "pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000". E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge che arriva sul tavolo del Cdm di oggi.

“I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e immediatamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia. Il presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato riferisce mensilmente alle Camere sulla misure adottate ai sensi del presente decreto". E’ quanto si legge in una bozza del dl, ancora suscettibile di modifiche, che andra’ sul tavolo del Cdm oggi pomeriggio.