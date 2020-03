Coronavirus, Conte: "Noi all'altezza? La storia ci giudicherà"

Conte, semplificazione-investimenti per tornare a correre - "Dobbiamo lavorare gia' oggi per il rilancio di domani, per semplificare la nostra Pa, la burocrazia. Per dare impulso agli investimenti pubblici e privati quando la nostra economica tornera' a correre". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera.



Conte, Paesi siano rigorosi o rischio contagio ritorno - "Nessuno puo' accettare, men che meno l'Italia che sta facendo sacrifici enormi per contrastare il virus, che altri Paesi non raccolgano questa soglia di attenzione di precauzione massima. Immaginate la iattura di un contagio di ritorno, ove la soglia di altri Paesi nella linea di precauzione non fosse rigorosa". Lo dice nell'informativa alla Camera il premier Giuseppe Conte.



Conte, Ue agisca subito, risposte tardive non utili - "A una emergenza straordinaria e' essenziale rispondere con misure e azioni straordinarie. Risposte anche unitarie ma tardive saranno inutili". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera facendo riferimento alla necessita' di una reazione rapida e unitaria dell'Ue.



Coronavirus: Camera, solo maggioranza applaude Conte - Solo i deputati della maggioranza applaudono al termine dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera. Immobili, e perplessi, quelli del centrodestra.



Conte, nuovi medici-500 infermieri in zone piu' colpite - "Saranno inviati nei prossimi giorni - ma mi risulta che gia' in queste ore un primo gruppo sia arrivato - nuovi medici negli ospedali in difficolta', con nuova ordinanza trasferiremo 500 infermieri nelle zone con il piu' alto numero di malati Covid-19". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera.



Conte, coinvolgimento camere necessario e doveroso - "Sono consapevole della necessita' del coinvolgimento del Parlamento", che ritengo "doveroso". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera ricordando che il governo informera' le Camere "ogni quindici giorni" e che tutti i "decreti" sono stati trasmessi" al Parlamento.



Conte cita Manzoni, del senno poi sono piene le fosse - "In questi giorni molti hanno riletto ed evocato, anche pubblicamente, le pagine sulla peste scritte da Manzoni nei Promessi sposi: proprio in quest'opera viene ricordato un antico proverbio, ancora oggi fortemente in auge, per cui "del senno del poi son piene le fosse". Ci sara' un tempo per tutto. Ma, oggi, e' il tempo dell'azione, il tempo della responsabilita'". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera.



Conte, sempre assicurato coinvolgimento Regioni - "Abbiamo sempre assicurato il coinvolgimento delle Regioni, sia nella Conferenza Stato-Regioni sia singolarmente". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera.



Conte,limiti liberta' fondamentali da seconda guerra mondiale - "Per la prima volta, dalla fine del secondo conflitto mondiale, siamo stati costretti a limitare delle liberta' fondamentali". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera.



Conte,misure graduali perche' sempre adeguate obiettivo - "La scelta degli interventi effettuati si e' sempre basata sulle relazioni del Comitato tecnico-scientifico. I principi ai quali ci siamo attenuti sono stati quelli della massima precauzione ma contestualmente anche quelli della proporzionalita' dell'intervento all'obiettivo. E' questa la ragione della gradualita' delle misure". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera.



Coronavirus: Conte, e' nemico invisibile e insidioso - "Stiamo combattendo un nemico invisibile e insidioso che entra nelle nostre case, ci ha imposto di ridefinire le relazioni interpersonali, ci fa dubitare di mani amiche". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera.



Conte, governo ha agito con determinazione-speditezza - "Ci sara' tempo per tutto, ma questo e' il tempo dell'azione. Il governo ha agito con la massima determinazione, con assoluta speditezza". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera.



Coronavirus: Camera, standing ovation Aula per vittime - Un lungo ed unanime applauso dell'Aula della Camera si e' levato quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ricorda le vittime del Coronavirus. Deputati e ministri si sono levati in piedi ad applaudire.



Conte, saremo a altezza? Sara' la storia a giudicarlo - "Saremo all'altezza? La storia ci giudichera', verra' il tempo dei bilanci, tutti avranno la possibilita' di sindacare". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera



Conte, governo non dimentichera' sforzo dei sanitari - "Nei giorni scorsi mi ha scritto Michela, un'infermiera che lavora al reparto Covid dell'ospedale di Senigallia. Con grande dignita' mi ha chiesto che i rischi che si stanno assumendo lei e suoi colleghi non siano dimenticati. A nome del governo, ma credo anche del Parlamento, dico che noi non ci dimenticheremo di voi". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera parlando dello "sforzo straordinario" di medici, infermieri, e di chi e' in prima linea.



Coronavirus: Conte, crisi senza precedenti per Italia e Ue - "La diffusione dell'emergenza coronavirus ha innescato in Italia e in Ue una crisi senza precedenti" che ci sta costringendo "ad una prova durissima". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera.