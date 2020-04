Coronavirus, da Casini sì alla patrimoniale. "Che più ha, più deve dare..."

Coronavirus: Casini, sono favorevole ad una patrimoniale - "Sono d'accordo sul fatto che chi piu' ha, piu' deve dare ?.. Se a me chiedono di pagare una patrimoniale io lo faccio, credo sia giusto. Chi piu' ha, piu' deve dare ?.. Si tratta di un criterio di giusta proporzionalita'". Questa la risposta del sen. Pier Ferdinando Casini, parlamentare del Gruppo Misto al Senato, ad Agora' Rai Tre, condotto da Serena Bortone.

Coronavirus: Giacomoni (FI), patrimoniale? Forza Italia dira' no - Sestino Giacomoni, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera e membro del comitato di presidenza di Forza Italia, osserva che "sentire alcuni esponenti della maggioranza parlare di patrimoniale rasenta la follia. L'unico punto di forza rimasto al nostro Paese, ora che le piccole e medie imprese sono state costrette a chiudere, e' il risparmio delle famiglie. Risparmio - continua il parlamentare in una nota - che andrebbe detassato per indirizzarlo a finanziare l'economia reale, sostenendo cosi' la ripresa. Chi invece ipotizza la patrimoniale finira' per distruggere anche questo punto di forza perche' ovviamente il risparmio fuggira' all'estero. Forza Italia si opporra' con tutte le forze ad una patrimoniale". Secondo l'esponente di FI, "tassare cio' su cui gia' si sono pagate le tasse in un momento di crisi sarebbe un vero e proprio suicidio economico. Altro che decreto Cura Italia, si tratterebbe di un vero e proprio decreto 'ammazza Italia'. Finita l'emergenza sanitaria sara' indispensabile detassare il risparmio e incentivare gli investimenti, non tassare il patrimonio".

Coronavirus: Rossi, d'accordo con Casini su patrimoniale - "Casini dice che e' favorevole ad una patrimoniale per far fronte all'emergenza: 'se mi chiedono di pagare una patrimoniale io lo faccio, credo sia giusto. Chi piu' ha, piu' deve dare'. Casini e' un democristiano serio. Io sono un comunista democratico e sono perfettamente d'accordo con lui". Lo scrive su facebook il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

Acerbo (PRC-SE): finalmente la patrimoniale non è più un tabù, persino Grillo e Casini ci danno ragione - "Noi di Rifondazione Comunista proponiamo la patrimoniale da decenni scontrandoci col rifiuto di tutti, dal centrodestra al centrosinistra fino al M5S.L'ultima campagna l'abbiamo fatta tra novembre e gennaio distribuendo in Italia un milione di volantini.C'è voluta una pandemia mondiale per superare il tabù. Ora persino Beppe Grillo e Casini la propongono.Sulla patrimoniale è stata costruito un muro di disinformazione nel corso degli anni simile a quella che negli USA è stato eretto contro un servizio sanitario per tutti.La maggior parte degli italiani non dovrebbe pagare nulla con una patrimoniale che colpisca le grandi ricchezze e anche il peso sul ceto medio alto sarebbe irrisorio.Chiediamo a governo e parlamento di procedere immediatamente all'introduzione della patrimoniale e a introdurre una progressività fiscale come imporrebbe la Costituzione.Per difendere gli interessi del 10% più ricco della popolazione nel corso degli anni avete massacrato la sanità, lo stato sociale, la ricerca, l'università e le politiche per l'occupazione.Far pagare più tasse ai ricchi significa semplicemente applicare la Costituzione". Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista - Sinistra Europea.