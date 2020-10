Coronavirus, De Magistris: “In Campania arriveremo al lockdown“

"Il sistema di tracciamento non sta più funzionando, il contagio è fuori controllo, l'assistenza domiciliare che è fondamentale non c'è un'unità che la faccia, le terapie intensive sono quasi tutte piene così come i posti negli ospedali, medici e infermieri sono già al collasso. È normale che così facendo arriveremo al lockdown", è lapidario il sindaco di Napoli Luigi De Magistris a Radio Cusano Campus nel giudicare la situaizone sanitaria in Campania. Il primo cittadino ne ha per tutti: per il governatore dem e per il governo.

"E il presidente della Regione - aggiunge - per nascondere ciò che non ha fatto, decide di chiudere le scuole, il luogo dove c'è il numero più basso di contagio. Conte dice che noi sindaci possiamo chiudere le piazze, le vie, come se avessimo le risorse per farlo. Se un generale arroccato nel suo palazzo non si rende conto che isoldati sono allo stremo, senza armi, senza munizioni, un po' di preoccupazione ci sta. La pandemia è diventata uno strumento di consenso, questo rischia di alterare il dibattito democratico nel nostro Paese".

"Per fortuna a Napoli abbiamo Pulcinella, che tenendo una maschera con le mani e con la sua parola, toglieva la maschera alle bugie del potere. Un'operazione verità si sta facendo, la bolla mediatica che ha innalzato alcuni personaggi che si sono posti come supereroi si sta sgonfiando, il rischio è che dal lanciafiamme si passi ad essere mangiafuoco", ha concluso De Magistris.

Certo non aiutano le leggerezze di qualcuno. Infatti, nonostante il divieto in Campania di organizzare feste, anche conseguenti a cerimonie civili o religiose, in due ristoranti di Pagani e di San Marzano sul Sarno, nel Salernitano, si sono svolti contemporaneamente sei banchetti di prima comunione. È quanto scoperto, domenica scorsa, dai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore che hanno constatato come, tra i partecipanti, vi fossero, ad ogni festa, numerose persone estranee alle famiglie conviventi degli organizzatori, anche in numero superiore a trenta. Così, sono scattate le sanzioni pecuniarie a carico di organizzatori e titolari dei locali. Questi ultimi, inoltre, hanno subito anche la chiusura provvisoria delle attività commerciali.