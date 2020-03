Coronavirus, Di Maio: Ci ricorderemo di Paesi che ci sono stati vicini - "Capisco la rabbia degli italiani all'estero. Io vi dico che ci ricorderemo. Noi ci ricorderemo di tutti i Paesi che ci sono stati vicini in questo momento". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook. "Capisco chi è arrabbiato per come sono trattati gli italiani all'estero - aggiunge -. Se partite per una vacanza e poi vi ritrovate con restrizioni da quarantena, vi dovete fare la quarantena nel Paese dove atterrate".

Coronavirus, Di Maio: Prima stop contagio poi rilancio made in Italy - "Le nostre imprese vanno in difficoltà, ma noi dobbiamo liberarci il prima possibile di questa epidemia per poi ripartire. Abbiamo un piano di comunicazione all'estero che stiamo approntando in queste ore per la promozione del made in Italy, abbiamo misure economiche per il rilancio del lavoro, ma non possiamo metterle in campo se prima non fermiamo il contagio". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook.

Coronavirus, Di Maio: In settimana cig per imprese con un dipendente - "Questa settimana faremo un provvedimento economico che aiuterà le imprese, istituiremo la cassa integrazione anche per quelle imprese che hanno un solo dipendente, aiuteremo le partite Iva, cercheremo di aiutare tutti perché è chiaro che quando dico 'non andate al pub, non andate al ristorante' la nostra economia ne risente". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook.

Coronavirus, Di Maio: Vicinanza a Spadafora, fermare partite calcio - "La mia vicinanza va al ministro Spadafora che sta cercando di convincere tutto il mondo del calcio che è meglio non giocare perché se ci sono dei giocatori positivi a loro volta contagiano altri giocatori che tornano a casa e contagiano altri cittadini". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook.

Coronavirus, Di Maio: Restare a casa e non fare i fenomeni - "Come possiamo sconfiggere il virus? Standocene a casa il più possibile, salvo per esigenze lavorative o di emergenza, di salute. Se un operatore sanitario può fare un turno di 24 ore, allora noi possiamo evitare di fare aperitivi o uscire in piazza e possiamo cambiare le nostre abitudini. Perché più cambieremo le nostre abitudini, più faremo in fretta a fermare il contagio. Chi pensa di essere un fenomeno e va all'aperitivo e magari si contagia, se ha vent'anni, se la può cavare con un po' di tosse, ma poi a casa può contagiare i genitori e i nonni che finiscono in terapia intensiva. Lo dico non per creare allarmismi, ma perché la responsabilità ci salverà". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook.

Coronavirus, Di Maio: Vergognoso aver fatto uscire prima copia decreto - "Possiamo dire che è vergognoso che si sia fatta trapelare la copia del decreto del presidente del Consiglio prima che fosse pubblicato. Questo però non è il momento della polemica, ma della responsabilità". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook.

Coronavirus, Di Maio: Merci possono circolare dentro e fuori da zona rossa - "Anche le merci possono circolare" dentro e fuori dalla zona rossa, "altrimenti dovremmo fare dei ponti aerei". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook.

Coronavirus, Di Maio: Chi lavora in Svizzera può uscire da zona rossa - Nelle zone rosse "vale una regola su tutte: evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita e all'interno, salvo per spostamenti motivati da indifferibili urgenze lavorative o situazioni di emergenza. Vale a dire che se devi andare a lavorare e non si riesce a fare smart working o telelavoro, necessariamente ci devi andare. Se sei un cittadino svizzero e lavori in Italia, lo puoi fare. E così per un cittadino straniero in generale. Se sei un cittadino italiano di queste aree e devi andare a lavorare oltre confine, lo puoi fare. Questo vale per i cosiddetti lavoratori transfrontalieri". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook.

Coronavirus, Di Maio: La responsabilità ci salverà - "La responsabilità ci salverà". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook. "Sono misure temporaneee, ma vanno prese con responsabilità. Oggi va riscoperto il valore di questa parola che non sempre è stato positivo nel passato", specifica. "Stiamo affrontando il coronavirus con regole e misure senza precedenti nella nostra storia - conclude -Dobbiamo limitare il più possibile la proliferazione di questo virus".