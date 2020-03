Coronavirus, Di Maio: "Ora un’alleanza internazionale per il vaccino"

Coronavirus, Di Maio: "Ora serve un’alleanza internazionale per il vaccino"

Il ministro degli esteri Di Maio: "Questa è una guerra dove tutti combattiamo contro lo stesso nemico. Si vince solo insieme”

“Serve una grande alleanza internazionale contro il virus". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un’intervista al Corriere della Sera, all’indomani della videoconferenza con i colleghi del G7 per parlare dell'emergenza Covid-19. "Ai colleghi del G7 ho detto che bisogna mettere a sistema e condividere i dati, coordinare le iniziative e rafforzarle”, ha riferito il titolare della Farnesina. “La salute viene prima del profitto”; ha proseguito, “noi siamo disponibili a condividere la nostra conoscenza, ma devono farlo tutti: la corsa al vaccino non può essere individuale. Questa è una guerra dove tutti combattiamo contro lo stesso nemico. Si vince solo insieme”