Coronavirus, è Conte il leader più gradito. Ma cala dopo l'ultimo discorso

Conte torna il più gradito tra i leader, con il 36,33% di sentiment positivo. C’è da dire che prima del discorso del 21 il dato era al 38%, dopo è sceso al 35%. Il decremento è principalmente dovuto alla non chiarezza dei contenuti diffusi sabato sera. E infatti “chiudere” è la parola più utilizzata nei commenti al Premier, ogni informazione non chiara sull’argomento determina confusione. E’ quanto emerge dalla terza analisi di web e social listening realizzata, nell’arco dell’ultima settimana, da Spin Factor, società leader nel campo della consulenza strategica politica, istituzionale e aziendale, attraverso la nuovissima e innovativa piattaforma Human.

Risale al secondo posto Matteo Salvini, con il 33,04% di sentiment positivo, seguito da Nicola Zingaretti con il 30,86%. Solo quarta Giorgia Meloni con il 25,86 % che fa registrare il calo più forte rispetto a due settimane fa, 12,28% e stabilmente ultimo Matteo Renzi con il 23,93%.



I leader sovranisti alternano un sentiment abbastanza liquido dovuto alla difficile posizione di subalternità rispetto all’emergenza. Mentre Conte e Zingaretti si muovono in continuità contenutistica con l’azione del Governo, e nelle ultime settimane alternano il primo posto della classifica tra i leader con il sentiment positivo più alto, i sovranisti alternano messaggi tra la protesta forte e una proposta non sempre chiara e questo non aiuta il consolidamento del posizionamento.



Siamo nei giorni cruciali dell’emergenza, e in questa fase solo il 18% degli italiani è fiducioso sull’esito dell’emergenza coronavirus. Un focus a parte questa settimana è stato riservato al posizionamento turistico dell’Italia.



Sono stati analizzati i commenti in lingua inglese da chi ha prodotto tweet sull’argomento “Viaggi in Italia” e dall’accurata analisi semantica di Human emerge che non c’è una sola parola positiva in questo momento associata al nostro Paese.E’ purtroppo tutto collegato al virus e divieto di viaggio.



