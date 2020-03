Coronavirus, Forza Italia: "Mascherine e guanti gratis per tutti"

“Le maggiori restrizioni vanno nella giusta direzione. Il governo però deve comunicare meglio le misure adottate: ci deve essere chiarezza e i cittadini devono sapere cosa poter fare e cosa è vietato. Allo stesso tempo, non è pensabile che in un momento come questo gli italiani non abbiamo a disposizione le mascherine e i guanti in lattice: dispositivi di sicurezza necessari per difendersi dal Coronavirus Su questo punto Forza Italia è decisa a dare battaglia”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a “Fatti e Misfatti”, su TgCom24. “Il governo si attivi immediatamente, acquistando dall’estero questi prodotti e avviando, come hanno fatto altri Paesi, la produzione in Italia, magari attraverso la riconversione di alcune fabbriche.Mascherine e guanti in lattice gratis subito per tutti gli italiani. Nessuno può essere lasciato solo”.