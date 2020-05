Coronavirus, governo: Dl Rilancio, sì a regolarizzazione di 600 mila migranti

L'emergenza Coronavirus continua a tenere l'Italia paralizzata. La fase 2 è iniziata ma non per tutti e il governo lavora faticosamente per chiudere il Decreto Rilancio, quello che inizialmente doveva chiamarsi aprile. Non c'è accordo soprattutto per la questione migranti, Italia Viva e M5s hanno idee opposte in merito, ma dopo ore di trattative in serata si trova l'accordo. E' il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, - spiega il Corriere della Sera - ad intervenire per rassicurare che tutti i nodi politici sono stati sciolti, compresa la regolarizzazione di circa 600 mila lavoratori per sei mesi. Nella bozza più aggiornata la misura stabilisce tuttavia che la sanatoria è rigettata se il datore di lavoro, che deve regolarizzare il dipendente, ha condanne per reati come favoreggiamento di immigrazione, sfruttamento della prostituzione o caporalato, risalenti agli ultimi 5 anni.

La proposta targata Italia viva di una sanatoria che regolarizzi queste categorie di lavoratori, facendo emergere il nero e dotandoli di un permesso di soggiorno temporaneo trova la ferma opposizione del M5S. Lo scontro tra il partito di Renzi e il Movimento, oltre a creare fibrillazione nella maggioranza, genera l’ennesimo ritardo del decreto da 55 miliardi di euro.

Resta insoddisfatto - prosegue il Corriere - il comparto del turismo che denuncia la pochezza delle risorse destinate agli operatori del settore, con i sindaci di città turistiche (tra gli altri Sala, Nardella, Brugnaro e Raggi) che inoltre paventano il rischio di un default dei comuni. Un contesto che spinge Maria Elena Boschi (Iv) a chiedere di destinare i 2 miliardi del bonus vacanze direttamente alle imprese alberghiere, anziché alle famiglie.