Coronavirus, governo valuta la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Anche se il numero dei contagi è in netto calo la situazione va costantemente monitorata, soprattutto per le notizie che arrivano dal resto del mondo, dove la situazione è tuttaltro che sotto controllo, specie negli Stati Uniti e in Brasile. Per questo - stando a quanto riporta il Messaggero - lo stato di emergenza attuale, proclamato lo scorso 31 gennaio per via della pandemia di coronavirus e in scadenza il 31 luglio, potrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre.

La spinta, è arrivata dal Comitato Tecnico Scientifico in accordo con il ministero della Salute. Il motivo della proroga è fare in modo che il premier Giuseppe Conte possa emanare ancora, in caso di necessità, nuovi Dpcm come quelli che hanno accompagnato le fasi 1 e 2 dell’emergenza. La decisione è anche politica, il M5s sarebbe favorevole, anche il Pd aprirebbe all'ipotesi. Ma Italia Viva e le opposizioni, Lega di Salvini in testa, sarebbero contrarie, preferendo che tutte le decisioni passino dal Parlamento.