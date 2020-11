Coronavirus, "Lì 1/4 dei contagi in Italia”:bagarre in Aula su Lombardia.VIDEO

"Mi hanno sempre insegnato a provare a fare del meglio nel mio, senza curarmi degli altri, ed è una vergogna che questa mattina il presidente Fontana e la Lega della Lombardia stiano facendo una campagna di strumentalizzazione politica...". A queste parole di Lia Quartapelle parte un muro di urla e contestazioni dai banchi della Lega tanto che la deputata Pd deve interrompersi e il presidente di turno, Ettore Rosato, si vede costretto a richiamare già per la prima volta Igor Iezzi. Il deputato della Lega sarà poi espulso dall'Aula, dopo gli altri due richiami previsti dal Regolamento, e dopo uno scontro verbale accesissimo tra quanti siedono nei banchi della Lega e Quartapelle. Argomento del contendere - nel quadro della richiesta da parte del centrodestra di chiarimenti in Aula da Conte su quello che viene considerato un 'doppio binario' sulle fasce di rischio delle Regioni che penalizzerebbe, questa l'accusa delle opposizioni, quelle a guida di centrodestra - è l'attacco della deputata Pd alla giunta Fontana.

Passo indietro. Quartapelle Pd riprende a parlare e stigmatizza "i risultati, i mancati risultati" di quella che denuncia come "la incredibile gestione cui la giunta Fontana ha costretto la mia regione". "Perchè anch'io - sottolinea in un crescendo di emozione trattenuta a stento dalla mascherina, e mentre intorno montano le contestazioni - vivo in Lombardia...".

Rosato deve contenere le urla che arrivano dai banchi del centrodestra ammonendo che "per gridare sciocchezze in Aula non ci sono giustificazioni" e Quartapelle riprende dicendo che "la Lombardia, governata da Gallera e Fontana, dalla Lega e dalla destra, trasmette tutti i giorni, tutti i giorni, i dati sui contagi ed è incredibile che i colleghi della Lega non si siano resi conto che un quarto dei contagiati di tutta Italia risiedono in Lombardia". Qui le urla salgono di intensità. "Non sto insultando. Capisco che i colleghi della Lega impazziscano ogni volta che vengono detti i dati che ogni giorno dalla Lombardia trasmettono al governo, dati - incalza Quartapelle - che non inventa nessuno di noi. Li trasmettono loro, una Regione che ha un sesto degli abitanti italiani e ha un quarto dei contagiati italiani ed incredibile che chi la governa non sia preoccupato e spaventato e non lavori giorno e notte per risolvere questi problemi. Invece - dice ancora mentre intorno non si placa le urla dai banchi della Lega e i simmetrici richiami all'ordine da parte del presidente di turno - abbiamo avuto un fallimento sulla gestione dei vaccini".