Coronavirus, il cdx dice no all'ipotesi di un governo di unità nazionale

Trenta miliardi di euro. A tanto ammontano le risorse previste dal piano del centrodestra per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Si parte da 30mld, una cifra condivisa dalle associazioni dei produttori'', spiega Matteo Salvini in una conferenza stampa di coalizione al Senato. Rincara la dose Giorgia Meloni: ''Chiediamo di spendere tutto l'equivalente dell'avanzo primario dello scorso anno, 1,7 mld di euro, circa 30 miliardi''.

"Non abbiamo visto ancora il decreto ma se non ci fossero le nostre proposte sarebbe difficile votarlo". Così Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se la Lega è orientata a votare il decreto da 7,5 miliardi che il governo intende varare a sostegno dell'economia colpita dall'emergenza coronavirus. "Vediamo quale sarà il decreto. Deve essere scritto dopo l'incontro con le opposizioni", ha aggiunto il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

''Sono fiera del fatto che la coalizione si dimostra compatta nei momenti incui serve. Mettiamo insieme le migliori proposte del centrodestra in ununico documento'' per aiutare il governo sull'emergenza Coronavirus. Loha detto Giorgia Meloni al Senato.

Speriamo che da oggi le cose possano andaremeglio'', per non creare ''confusione''. "Sarebbe meglio che il governo parlasse con una persona sola. Sicuramente il centrodestra parla di emergenza Coronavirus con una voce sola''. Lo ha detto Giorgia Meloni in una conferenza stampa del centrodestra al Senato.

"Aspettiam ouna convocazione da parte del governo Conte e non sia un'altra convocazione dove di viene detto che 'queste sono le nostre proposte, le vostre mandatele via mail''', perché ''queste non sono proposte da mandare via mail''. Lo ha detto Giorgia Meloni in una conferenza stampa del centrodestra al Senato sul Coronavirus.

Il centrodestra dice no all'ipotesi di governo di unità nazionale per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. In una conferenza stampa al Senato convocata per parlare di Covid-19 Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani smentiscono le indiscrezioni sulle larghe intese per mandare a casa il Conte bis. ''Non c'è mai stata, per quanto mi riguarda, l'ipotesi un esecutivo diunità nazionale, ci sono delle proposte concrete, punto'', taglia corto il 'Capitano'. Si inserisce Tajani: ''Noi offriamo collaborazione istituzionale per aiutare gli italiani non per sostenere il governo, ecco le nostre proposte concrete per l'emergenzaCoronavirus''. Sulla stessa linea Meloni: ''Siamo qui per dire che abbiamo delle proposte, abbiamo sempre dimostrato di non essere interessati alle poltrone''.

Rinvio elezioni regionali? ''No, non spetta a noi proporre e decidere, però ci piacerebbe essere coinvolti, visto che rappresentiamo la maggioranza degli italiani'', replica Matteo Salvini in una conferenza stampa del centrodestra su Coronavirus al Senato.