Coronavirus, ok unanime della Camera con 332 sì all'aumento del deficit

Via libera unanime della Camera all'aumento del deficit chiesto dal governo per poter stanziare subito risorse a sostegno dell'economia per fronteggiare la crisi da emergenza coronavirus. I voti a favore sono 332. Nessun voto contrario e nessun astenuto. L'autorizzazione allo scostamento del debito richiesta dal governo al Parlamento viene quindi approvata essendo stata raggiunta e superata la maggioranza assoluta dei voti, pari a 316 si'. Va ricordato che alla seduta hanno preso parte solo 350 deputati su 630, a seguito delle regole restrittive decise da Montecitorio con l'accordo di tutti i capigruppo per rispettare le misure di contenimento del contagio.