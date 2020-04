Coronavirus, Salvini: così governano i sindaci lombardi della Lega

Dallo stop alle tasse comunali al rafforzamento dei servizi a domicilio, dal supporto psicologico per le famiglie alla distribuzione gratuita di mascherine, dai numeri telefonici di assistenza al ritiro delle bombole di ossigeno per le persone ricoverate.Sono solo alcune delle novità messe in campo dai sindaci leghisti della Lombardia, molti dei quali contattati direttamente da Matteo Salvini.

Il leader leghista spiega: “Sono orgoglioso dei nostri sindaci, da Nord a Sud. In queste settimane di emergenza stanno dimostrando, con i fatti, come si governa nell’interesse dei cittadini. In Lombardia ci sono amministratori che preferiscono polemiche e insinuazioni - mi riferisco a chi passava il tempo tra aperitivi e ristoranti cinesi - e chi sceglie di lavorare”.

La Lega ha circa 800 sindaci in tutta Italia, di cui quasi 200 nella regione amministrata da Attilio Fontana. Negli ultimi giorni Salvini ha contattato parecchi primi cittadini, di tutte le estrazioni politiche, per raccogliere segnalazioni, richieste e consigli.A seguire, alcune delle scelte dei sindaci leghisti in Lombardia.

Il sindaco di Alserio (Co) Stefano Colzani ha acquistato e distribuito gratuitamente mascherine alla cittadinanza e ha attivato il servizio di consegna domiciliare di generi alimentari e farmaci.

Il sindaco di Mariano Comense (Co) Giovanni Alberti ha attivato il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità e di farmaci e ha previsto uno specifico servizio di supporto a persone over 65 sole e con particolari fragilità. Il primo cittadino ha inoltre congelato la riscossione dei crediti, il pagamento di alcuni servizi e ha distribuito mascherine, con il supporto della locale Croce Bianca. Particolare attenzione è stata riservata alla situazione delle case di riposo, tanto che Alberti ha avviato una campagna di raccolta fondi a sostegno delle strutture di Mariano Comense e Arosio.

Il sindaco di Bodio Lomnago (Va) Eleonora Paolelli ha attivato il servizio di consegna domiciliare di generi alimentari e ha acquistato e distribuito mascherine protettive per la cittadinanza.

Il sindaco di Brebbia (Va) Alessandro Magni ha acquistato e distribuito mascherine protettive, ha attivato un servizio di speciale supporto dedicato alle persone più bisognose, e ha attivato i servizi di: consegna a domicilio di generi alimentari, pasti e farmaci e delle stesse mascherine. Congelati inoltre i pagamenti dei servizi extrascolastici.

Il sindaco di Cavaria con Premezzo (Va) Franco Zeni ha acquistato e distribuito mascherine alla cittadinanza e ha attivato per i suoi cittadini diversi servizi: consegna domiciliare di generi alimentari, di prima necessità e farmaci per gli over 65, sostegno psicologico a distanza, diffusione di opuscoli informativi, uno sportello telefonico e una mail dedicata per segnalazioni e informazioni. Addirittura ha previsto, per i più piccoli, una lettura di fiabe online, un’iniziativa che ha preso il nome di “La mezz’ora della fiaba”.

Il sindaco di Gallarate (Va) Andrea Cassani ha acquistato e distribuito mascherine protettive e ha garantito un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci e uno sportello telefonico dedicato agli anziani.Tra le diverse iniziative che ha adottato, anche un supporto specifico ai neogenitori e alle donne in gravidanza.

Il sindaco di Saronno (Va) Alessandro Fagioli ha acquistato e distribuito le mascherine, ha messo a disposizione dei cittadini una psicologa per assistenza a distanza e ha attivato un servizio di consegna domiciliare di generi alimentari, di prima necessità e di farmaci. Tra le iniziative che ha messo in campo, ha anche messo a disposizione dei propri cittadini un servizio lavanderia e - per gli spostamenti necessari - un particolare servizio di trasporto.

Il sindaco di Rancio Valcuvia (Va) Simone Castoldi ha previsto un servizio di consegna domiciliare di generi alimentari, di prima necessità e farmaci, ha distribuito mascherine protettive alle famiglie, raccogliendo la generosa donazione di una farmacia locale, ha attivato uno sportello telefonico per persone con fragilità e ha congelato la riscossione delle imposte per tutto il 2020.

Il sindaco di Bolgare (Bg) Luciano Redolfi ha, tra le altre cose, acquistato e distribuito ai cittadini mascherine e ha attivato il servizio di recapito a domicilio di generi alimentari, medicinali e libri, oltre che la consegna e il ritiro di bombole d’ossigeno e indumenti per le persone ricoverate. I cittadini potranno inoltre segnalare problemi e necessità a uno speciale numero di telefono attivato proprio dal primo cittadino.

Il sindaco di Dalmine (Bg) Francesco Bramani ha acquistato e distribuito mascherine protettive e ha attivato il servizio di sostegno psicoterapeutico, chiaramente gratuito, per tutte le famiglie che hanno perso un loro caro.

Il sindaco di Grumello del Monte (Bg) Simona Gregis ha collaborato con la Protezione civile e la Caritas per garantire la consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità. Grazie alla sinergia con i volontari della protezione civile sono inoltre state acquistate e distribuite gratuitamente le mascherine ai cittadini.

Il sindaco di Sarnico (Bg) Giorgio Bertazzoli ha acquistato e distribuito ai propri cittadini le mascherine, ha attivato un servizio di consegna a domicilio dei generi alimentari, tra gli altri, a favore degli over 65 e ha previsto particolari contributi comunali per le famiglie dei bambini che frequentano gli asili e per garantire gli stipendi a maestre e personale scolastico. Il sindaco di Sotto il Monte (Bg) Denni Chiappa ha acquistato e distribuito mascherine e dispositivi di protezione individuale ai propri cittadini e ha attivato il servizio di consegna domiciliare di generi alimentari, di prima necessità, pasti pronti e farmaci. Il sindaco di Spirano (Bg) Yuri Grasselli ha acquistato e distribuito mascherine protettive alla residenza per anziani e ha organizzato un servizio di consegna domiciliare ai cittadini di generi alimentari e di prima necessità e di consegna di ricette mediche e farmaci. Grasselli ha provveduto ad attivare un numero utile per quesiti e supporto agli spiranesi. Ha anche messo a disposizione la sala comunale per le messe infrasettimanali e festive, celebrate a porte chiuse e trasmesse in diretta streaming.

Il sindaco di Telgate (Bg) Fabrizio Sala garantisce, con fondi comunali, il recapito gratuito di farmaci per i pazienti positivi al Covid-19 e pasti, a carico del Comune, per i cittadini in quarantena. Ha inoltre acquistato e recapitato a tutti i cittadini mascherine e gel disinfettanti e ha ideato un particolare servizio di consegna e ritiro in tutti gli ospedali lombardi dei cambi vestiti per i ricoverati del Comune. Sala ha inoltre raccolto 62mila euro che ha stanziato a favore della protezione civile e ha attivato uno speciale sportello telefonico per assistere anziani e persone con fragilità.

Il sindaco di Zogno (Bg) Selina Fedi ha acquistato e distribuito mascherine ai cittadini. Le mascherine vengono anche prodotte e sterilizzate all’interno del Comune. Il sindaco ha inoltre attivato una rete di supporto per gli anziani e un numero telefonico per la segnalazione delle emergenze primarie, oltre a un consultorio familiare per le persone bisognose. Il primo cittadino ha inoltre congelato gli affitti a carico delle associazioni e ha garantito sostegno economico concreto ai commercianti.

Il sindaco di Trescore Cremasco (Cr) Angelo Barbati ha acquistato e distribuito le mascherine, ha sospeso Tari, Tasi, Imu, imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, ha organizzato un servizio di consegna e ritiro indumenti per le persone ricoverate all’ospedale di Crema. In collaborazione con la parrocchia ha fatto una donazione ai militari dell’ospedale da campo di Crema. Il sindaco di Vailate (Cr) Paolo Palladini ha acquistato e distribuito maschere per i suoi cittadini, ha attivato uno sportello telefonico, gestito da una psicologa volontaria, per assistere persone bisognose, e ha reso possibile il recapito a casa di ricette mediche e farmaci.

Il sindaco di Briosco (Cr) Antonio Verbicaro ha acquistato e distribuito, oltre alle mascherine protettive, anche saturimetri per i medici di base. Il primo cittadino ha inoltre attivato, per anziani e ammalati, un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci, grazie alla collaborazione con Protezione civile, alpini e centro anziani. E per tutti i cittadini ha messo a disposizione libri online, consultabili tramite il sistema e-book della biblioteca comunale. Uno speciale sportello informativo online garantisce alla cittadinanza aggiornamenti sui decreti e informazioni di pubblica utilità.

Il sindaco di Casalmaggiore (Cr) Filippo Bongiovanni ha attivato due sportelli telefonici per assistere persone sole, anziani e persone con fragilità e consentire loro di ricevere la spesa a casa. Bongiovanni ha inoltre acquistato e distribuito mascherine ai cittadini e attivato il Centro operativo comunale, quartier generale locale dell’emergenza.

Il sindaco di Cambiago (Mi) Laura Tresoldi ha attivato il servizio “spesa solidale”, d’intesa con il banco alimentare e ha inoltre acquistato e distribuito mascherine ai cittadini e garantito un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari.

Il sindaco di Garbagnate Milanese (Mi) Daniele Davide Barletta ha messo a disposizione il centro operativo comunale per l’assistenza alle persone in quarantena e agli anziani soli, a cui ha garantito generi alimentari e di prima necessità. Per i propri cittadini ha inoltre attivato un servizio di sostegno psicologico e ha avviato la distribuzione delle mascherine. Il primo cittadino ha donato cibo alle persone più in difficoltà.

Il sindaco di Castelcovati (Bs) Alessandra Pizzamiglio ha donato a scuole, centri per anziani e centri sportivi macchine per la sanificazione. Il primo cittadino ha inoltre acquistato e distribuito mascherine ai cittadini e ha garantito la consegna di generi alimentari e di prima necessità alle famiglie più bisognose della comunità. A famiglie in sorveglianza e anziani over 80 ha distribuito una donazione di 500 chili di fragole. Il sindaco di Castel Mella (Bs) Giorgio Guarneri ha acquistato e distribuito mascherine ai cittadini, ha avviato un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari, di prima necessità, pasti caldi e farmaci e ha attivato un numero telefonico per informazioni e segnalazioni. Il sindaco di Remedello (Bs) Simone Ferrari ha acquistato e distribuito mascherine ai cittadini, ha attivato - contando sull’apporto della locale protezione civile - il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari, di prima necessità e di farmaci, offrendo un particolare servizio di sostegno alle famiglie in quarantena grazie ai volontari. Ferrari ha inoltre aperto uno sportello telefonico per le informazioni ai cittadini e congelato le rette del servizio mensa degli asili.

Il sindaco di Travagliato (Bs) Renato Pasinetti ha acquistato e distribuito ai cittadini le mascherine, ha sospeso le imposte comunali e stanziato 20mila euro a sostegno delle attività commerciali.Pasinetti ha inoltre ridotto le tasse di occupazione del suolo pubblico e della pubblicità.

Il sindaco di Crespiatica (Lo) Carlo Alberto Francesco Rizzi ha attivato - in collaborazione con gli esercenti del Comune - un servizio di consegna domiciliare di generi alimentari e farmaci, ha messo a disposizione dei cittadini un numero, disponibile h24, per informazioni sull’emergenza virus. Ai cittadini sono inoltre state distribuite mascherine.

Il sindaco di Torre Beretti e Castellaro (PV) Marco Broveglio ha acquistato e distribuito gratuitamente ai cittadini le mascherine e ha attivato i servizi di consegna domiciliare di generi alimentari, coinvolgendo pizzerie, ristoranti, botteghe e ambulanti. In Comune è stato inoltre attivato uno sportello telefonico per assistere persone in difficoltà e per richiedere generi alimentari e di prima necessità.

Il sindaco di Gambolò (Pv) Antonio Costantino ha acquistato e distribuito mascherine ai cittadini, ha garantito - d’intesa con Caritas, Auser e Protezione civile - il servizio di consegna domiciliare dei generi alimentari e, coinvolgendo i supermercati del Comune, ha adottato particolari misure a protezione della salute dei clienti. A garanzia della sicurezza dei cittadini ha attivato il controllo del territorio con drone.

Il sindaco di Mede (Pv) Giorgio Guardamagna ha acquistato e distribuito mascherine ai cittadini, ha attivato un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità, ha previsto un servizio di supporto psicologico a distanza e ha sanificato le strade. Tramite il canale social del Comune tiene il contatto, in tempo reale, con i propri cittadini.

Il sindaco di San Genesio ed Uniti (Pv) Cristiano Migliavacca ha acquistato e recapitato ai cittadini le mascherine e, insieme a Croce Rossa e Federfarma, ha attivato un servizio di ritiro delle ricette mediche e di consegna domiciliare dei farmaci per pazienti, persone con disabilità e fragilità.

Il sindaco di Piuro (So) Omar Iacomella ha acquistato e distribuito mascherine alla popolazione e ha attivato, con Slow food, un particolare servizio di consegna a domicilio di prodotti tipici del territorio, forniti dalle aziende agricole locali.