Coronavirus, scontro nel governo sul vaccino dopo La Piazza. SONDAGGIO

"No, non ritengo debba essere reso obbligatorio ma sicuramente sarà messo a disposizione della popolazione". Rispondeva così, domenica sera, il premier Giuseppe Conte alla domanda del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino sul vaccino anti Covid-19 nel corso de La Piazza. Una presa di posizione che ha aperto un dibattito all'interno del governo, con Italia Viva di Matteo Renzi in prima linea a chiedere che il vaccino sia reso obbligatorio. E il tema occupa le prime pagine dei giornali, come La Stampa che ha deciso di aprire proprio su questo argomento.

Il premier Conte a La Piazza di Affaritaliani.it. Il video integrale

CORONAVIRUS: RENZI, 'PETIZIONE ON LINE PER VACCINO OBBLIGATORIO'

"Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. Obbligatorio, non facoltativo. Obbligatorio! Per questo, la nostra deputata Lisa Noja e altri amici hanno lanciato una raccolta di firme affinché più persone possibili facciano pressione sul Governo perché non ci sia nessun passo indietro per strizzare l'occhio ai NoVax. Siamo stati chiusi in casa per mesi e se arriva il vaccino lasciamo libertà di scelta? Non scherziamo!". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua Enews settimanale. "C'è un modo che dobbiamo portare avanti con forza per proteggere davvero le persone più anziane e tutti coloro, anche più giovani, con una salute più vulnerabile: rendere obbligatorio il vaccino anti Covid, quando sarà disponibile", si legge nel testo della petizione a prima firma Lisa Noja, la deputata di Italia viva. "Il nostro Paese è all'avanguardia nella ricerca, dimostriamo di esserlo anche nella civiltà e nella generosità. Lo chiedono innanzitutto i giovani, proprio ed anche perché meno esposti al rischio di forme gravi della malattia -prosegue tra l'altro il testo-. E per questo ancora più convinti di doversi far carico di proteggere la salute dei loro genitori, dei loro nonni e delle persone più fragili. Vaccino obbligatorio per tutti. Perché tutti dobbiamo continuare a prenderci cura di tutti".

CORONAVIRUS, BELLANOVA: 'SOLO CON VACCINO OBBLIGATORIO CI SI PUO' DIFENDERE'

"Il vaccino anti-Covid deve essere obbligatorio. Solo così potremo difenderci al meglio e tutelare i soggetti più a rischio della popolazione, i più fragili, i nostri anziani, le persone affette da disabilità. La petizione di Italia Viva". Lo scrive su Twitter la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova.