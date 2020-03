Coronavirus: vincere la battaglia, ricostruire il futuro

Avete mai provato l'ebrezza di un Milano-Roma in alta velocità con 45 minuti o più di ritardo? Cominciano con annunciare 10 minuti per traffico nella stazione xy per poi passare ad ammettere 20 minuti per problemi nella circolazione e poi ancora 30 e cosi' via fino ad arrivare a riconoscere i 45 minuti come dato di fatto ineluttabile.

La strategia che tutta la politica globale sta applicando (a cominciare da quella cinese) applica con puntualità una classica scelta di comunicazione nella gestione di una crisi che somiglia notevolmente alle informative ferroviarie in casi di ritardo. Prima il problema non c'è o non ci toccherà. Poi il problema ci ha toccato ma abbiamo già una soluzione contenendolo ad un'area molto delimitata e con grandi ricercatori che lo hanno isolato in laboratorio. Poi arrivano i primi rimedi drastici ma su aree più allargate e delimitati ad alcune scelte (le scuole per fare un esempio). Poi ancora quei rimedi li applichi a tutto il paese esattamente come i consigli pratici per proteggersi tutti. Poi blocchi le zone che sono peggiorate e poi le blocchi tutte. E poi irrigidisci ancora le restrizioni.

La scelta è chiaramente sia sistemica, per non bloccare economia e vita di un intero paese in un colpo solo, ma nondimeno comunicativa. Per creare nel tempo con un ritmo serrato da serie TV un clima che accompagni i cittadini a accettare le scelte piu' dure e restrittive, che in un colpo solo creerebbero più panico e quindi diffonderebbero ancora di più il contagio e farebbero esplodere immediatamente i problemi economici. E' quella del treno in ritardo una strategia che in tutte le situazioni di crisi consente la tenuta del sistema anche se magari a costo di una crescita relativa del problema rispetto a scelte drastiche fatte in una volta sola o in un paio di momenti.

Di sicuro l'Italia ha seguito questa strada magari con qualche errore di modi e tempi in alcuni passaggi (dovuti in parte alle scelte di governo e delle autorità sanitarie e in parte alle resistenze di altre istituzioni sui territori ad accettare le scelte drastiche ritenendo il problema confinato ad una provincia o ad un paio di regioni). Altrettanto di sicuro questa strategia è stata adottata da alcuni paesi europei e dagli stessi stati uniti, che però hanno tardato parecchio (nonostante gli esempi cinese e italiano sotto gli occhi) a sintonizzare la loro tempistica con la crescita del contagio e quindi hanno moltiplicato gli errori e alcuni passaggi li hanno dovuti accelerare.

La Francia passando dalla marcia dei puffi e dall'esaltazione di un metodo che preveniva dal contagio alla chiusura prima delle scuole, poi di tutti gli esercizi e poi dal sostenere che circa il 50% della popolazione si contagera'. Ma non impedendo per questo di svolgere le elezioni amministrative in tantissimi territori francesi mettendo a rischio milioni di francesi. La Germania è passata da non avere il problema, ma nascondendo il paziente zero europeo (arrivato poi secondo gli studiosi a contagiare Codogno e quindi a creare l'epidemia in Italia), a sostenere che si ammaleranno il 60/70% di tedeschi e che il governo investirà 550 miliardi di euro per il rilancio economico del paese.

Gli stati uniti del resto sono passati da una assoluta indifferenza apparente al virus al panico e alle decine di miliardi di euro stanziati dal governo per la sanità e infine alla proposta di trump di acquistare in esclusiva per gli states il vaccino sperimentale. Insomma a ognuno il suo modo di applicare la strategia salva-sistema del treno in ritardo. Con una eccezione clamorosa di cui parleremo fra una settimana, aprendo uno scenario sul futuro rivoluzionario che abbiamo davanti.