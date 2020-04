Coronavirus, Zaia: "Elezioni in autunno? Una follia". Il video

Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, indire le elezioni amministrative in autunno e' una follia. "Nel limite del possibile, anche rispettando il tema sanitario, io penso che - precisa - si debbano fare le elezioni il prima possibile. Sento discorsi di posticiparle a novembre-dicembre: e' una follia. Perche' farle in autunno - spiega - vuol dire non prendere in seria considerazione che ci sara' comunque una recrudescenza del coronavirus. Rischiamo di non farle piu'. Bisogna comunque star fuori dalla fase autunnale. Trovo sbagliatissimo pensare ad una sessione autunnale o addirittura invernale". Per Zaia, il cui mandato e' in scadenza, "bisogna pensare ad un election day. Spero che anche il ministro Speranza dica la sua su questo argomento".