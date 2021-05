Covid, FdI: allarme costi fissi, legge per rinegoziare gli affitti

Rinegoziare i contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali per un periodo limitato di tempo, per garantire una maggiore liquidità alle imprese e nello stesso tempo un'entrata ai proprietari, di fronte alla crisi economica generata dalla pandemia. E' la richiesta di Fratelli d'Italia, contenuta in una proposta di legge presentata come primi firmatari dai deputati Riccardo Zucconi e Salvatore Caiata. Sei articoli in tutto, con la possibilità anche del credito di imposta per il locatore e della riduzione degli oneri delle bollette elettriche per i locatari, con una copertura prevista complessivamente di tre miliardi di euro. In caso di mancato rispetto, il contratto rinegoziato viene rescisso.



"Interventi orizzontali sui costi fissi che considerano tutti alla stessa stregua e alla stessa maniera sono per tutti insufficienti, ma per chi ha più spese sono ovviamente drammatici -sottolinea il capogruppo di FDI alla Camera, Francesco Lollobrigida- Locatore e locatario si trovano di fronte a due diritti importanti. Uno a percepire il giusto compenso dell'affitto del proprio immobile: spesso sono privati che pagano con quei soldi che incassano dall'affitto i mutui o persone che mandano avanti la propria famiglia anche grazie a quell'incasso. Dall'altra parte c'è un diritto altrettanto valido di chi essendo chiuso non riesce a pagare".



"Sono due diritti -avverte il capogruppo di FDI- che finiranno per forza di cose in tribunale, con anche un allungamento dei processi e delle dispute. Allora dobbiamo porci nella condizione di affrontare e normare, con lo Stato che deve farsi carico di non danneggiare il cittadino e di intervenire dove ci sono delle carenze che in termini economici creano un danno alle parti". "Stiamo facendo tutte le pressioni perchè si arrivi alla discussione in Aula, non sappiamo se verrà approvato il testo, noi speriamo di sì, ma quello che ci interessa è la soluzione di questi problemi in Parlamento, il luogo nel quale le forse politiche si confrontano, da opposizione propositiva, dimostrando che non bisogna andare a prendere le poltrone di governo, magari alleandosi contro natura, ma ci si può dividere su posizioni differenti, cercando invece di maturare delle posizioni univoche con sano pragmatismo patriottico".