Covid, Gubitosa: "Grazie all'esercito per ruolo svolto durante la pandemia"

"Ringrazio il tenente generale Giacomo Mammana, il Brig. Gen. Carlo Catalano, il Brig. Gen. Roberto Rossetti, Il Brig. Gen. Vincenzo Campagna, il Brig. Gen. Mauro de Fulvio e infine il Colonnello Carlo Ajello per avermi accompagnato durante la visita al policlinico militare del Celio, oltre che per il grandissimo lavoro che svolgono ogni giorno per il nostro Paese". Lo scrive in una nota il deputato M5s membro della commissione difesa Michele Gubitosa. "E’ stato un immenso piacere parlare con il Colonnello Florigio Lista, il capo del Dipartimento Scientifico, croce d’oro al merito dell’Esercito per tutto il lavoro svolto durante la prima fase dell'emergenza, in particolare per le operazioni di tracciamento e sorveglianza del virus - prosegue -. Non dobbiamo dimenticare ciò che l'esercito ha fatto, il ruolo che ha avuto durante quest'anno durissimo, in particolare anche nella campagna vaccinale condotta dal generale Figliuolo. Il nostro corpo militare è una delle nostre eccellenze, ricordiamolo e valorizziamolo sempre, non solo nei momenti difficili", conclude.