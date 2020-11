Covid, ok alla risoluzione maggioranza. Approvate 4 proposte del Centrodestra

La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza presentata dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera sull'epidemia da Covid 19 e che autorizza l'esecutivo "a intervenire con misure restrittive crescenti". I si' sono stati 284, gli astenuti (il centrodestra) 178, 1 contrario.

La risoluzione e' stata votata per parti separate, entrambe approvate ma con un diverso atteggiamento da parte del centrodestra. Infatti le opposizioni si sono astenute sulla parte dispositiva, con gli 11 impegni all'esecutivo per fronteggiare la pandemia, mentre ha votato contro sulla premessa nella quale si da' un giudizio positivo sull'operato seguito fino ad oggi dal governo. La premessa e' stata approvata con 287 si', 174 no e 2 astenuti.

Covid: Camera approva 4 proposte risoluzione centrodestra - La Camera ha approvato quattro delle 22 proposte presenti nella risoluzione del centrodestra presentata dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera sull'epidemia da Covid 19. Il governo si era rimesso all'Aula su queste quattro proposte. Si e' dunque votata la risoluzione per parti separate. Le quattro proposte accettate dal governo sono state votate sia dal centrodestra che dalla maggioranza ottenendo 464 si', 2 no e un astenuto.