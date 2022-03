Covid, quinta ondata. Incubo lockdown in Italia. Le Regioni a rischio

Covid, aumento casi Covid. Parla Fondazione Gimbe



L'aumento dei casi Covid in Italia non e' un "semplice 'rimbalzo', anche se al momento non possiamo etichettare la risalita come avvio della quinta ondata". Troppe le differente regionali: minore circolazione virale per i 18,8 milioni di persone di Lombardia, Piemonte e E-R, e alta incidenza al centro-sud in particolare in Umbria, Puglia, Calabria, Marche, Basilicata, Lazio, Abruzzo e Toscana. Cosi' all'ANSA il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Dal 13 al 19 marzo +30,2% dei casi e aumento degli attualmente positivi, da poco piu' di 971mila del 10 marzo a 1.147.519 di ieri e iniziali segnali di impatto sui ricoveri.

Quinta ondata del Covid? Ipotesi, nessuna certezza, ma qualcuno comincia già a pensare al ritorno delle restrizioni contro il Covid, come l'obbligo del Green Pass. Ma qualcuno, tra gli esperti, non esclude il ritorno delle zone rosse, delle chiusure e anche di un lockdown generalizzato in tutta Italia. Vedremo i dati nelle prossime settimane e capiremo meglio.