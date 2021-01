Covid, Speranza: "Emergenza fino al 30 aprile. Stop movimento tra zone gialle"

Covid, Speranza proroga lo stato emergenza al 30 aprile

Fino al 30 aprile l’Italia sarà in “stato di emergenza”. Così ha comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera, spiegando che “si tratta di un passaggio ampiamente giustificato da tutte le argomentazioni epidemiologiche, che consente all'architettura istituzionale dell'emergenza di continuare ad esercitare le sue funzioni e il suo fondamentale lavoro".

Covid, nuovo Dpcm: no spostamenti in zona gialla

"Lunedi - ha aggiunto il ministro - abbiamo avviato un lavoro per la stesura del nuovo dpcm che sostituirà quello del 15 gennaio, e in cui prevediamo la conferma delle misure fondamentali già vigenti e il modello per fasce differenziate. È intenzione del governo confermare il divieto di spostamento tra regioni anche in zona gialla, e ridurre gli assembramenti negli spazi antistanti i locali pubblici. Verrà stabilita anche una quarta area, bianca, che potrà scattare solo con livelli epidemiologici molto bassi".

Covid, Speranza sul vaccino: “Entro marzo l’ok dell’Ema a J&J”

Il ministro della Salute Roberto Speranza, in Aula alla camera, ha aggiunto: "Ema può procedere all'autorizzazione del vaccino Astrazeneca a partire dal 29 gennaio. Con il vaccino Astrazeneca avremo a disposizioni altre dosi fondamentali. E nel primo trimestre dell'anno è attesa anche l'autorizzazione del vaccino di Johnson&Johnson". Per il ministro "nella campagna di vaccinazione è stato fatto tutto con attenzione e per tempo. Siamo certi che Ema e Aifa non perderanno neppure un giorno in questo fondamentale lavoro. Nel mondo e in Europa vogliamo correre per riconquistare libertà perdute, dobbiamo correre in assoluta sicurezza e massima trasparenza.

A oggi abbiamo 2 vaccini approvati da Ema e Aifa, quello di Pfizer-BioNTech che per il primo trimestre del 2021 consegnerà all'Italia 470mila dosi a settimana e quello di Moderna che ci darà 1,3 milioni di dosi per tutto il primo trimestre. Attendiamo l'ok di Ema entro il 29 gennaio ad Astrazeneca per avere altre dosi fondamentali alla nostra campagna vaccinazione. Ed entro il primo trimestre è atteso l'ok per Johnson&Johnson. C'è poi Reithera, il vaccino italiano i cui risultati della fase 1 sono incoraggianti".